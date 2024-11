Accoltella 19enne per una sigaretta offerta alla fidanzata: arrestato 16enne a Siracusa

Un episodio di violenza giovanile ha scosso la comunità di Siracusa. Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato e porto di armi od oggetti atti a offendere, dopo aver accoltellato un 19enne che aveva offerto una sigaretta alla sua fidanzata.

I fatti risalgono alla notte del 28 giugno 2024, durante una serata in una discoteca di Fontane Bianche, nota località balneare siracusana. Secondo le indagini dei Carabinieri della stazione di Cassibile, il 16enne, mosso da gelosia, ha colpito al volto con un pugno e minacciato di morte il 19enne, reo di aver offerto una sigaretta alla sua fidanzata.

Intorno alle 2 del mattino, al termine della serata, il minorenne ha atteso la vittima all'esterno del locale. In un agguato premeditato, l'ha colpita ripetutamente con un coltello alla schiena e al petto, infliggendo ferite che avrebbero potuto risultare letali. I Carabinieri hanno sottolineato che "la vittima è stata colpita con le coltellate in zone vitali".

Le indagini, avviate immediatamente, hanno beneficiato delle immagini degli impianti di videosorveglianza, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'aggressione e identificare l'autore. Inizialmente, il 16enne era stato denunciato in stato di libertà. Successivamente, su richiesta della Procura per i minorenni di Catania, il Gip del Tribunale per i minorenni ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare. Il giovane è stato quindi condotto all'istituto penale per minorenni di Catania-Bicocca.

Gli investigatori dell'Arma hanno definito l'episodio come un ulteriore caso di "malamovida" che coinvolge adolescenti, evidenziando come solo per un caso fortuito non abbia avuto esiti ancora più gravi e irreversibili.

