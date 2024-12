Siracusa: 40enne ucciso a coltellate davanti alla propria abitazione

Nella tarda serata di ieri, un uomo di 40 anni è stato mortalmente accoltellato in via Italia, nella zona nord di Siracusa, proprio davanti alla sua abitazione. Le forze dell'ordine hanno interrogato i familiari della vittima per tutta la notte e stanno esaminando le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area. Le indagini sono attualmente in corso.

