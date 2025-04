Siracusa, 17enne ucciso fuori da un locale: fermato un 22enne di Francofonte

Un ragazzo di 22 anni, originario di Francofonte in provincia di Siracusa, è stato fermato dai Carabinieri nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 aprile con l'accusa di aver ucciso Nicolò Lucifora, 17 anni, nella notte tra il 19 e il 20 aprile. L'omicidio è avvenuto all’esterno di un locale molto frequentato dai giovani della zona.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, l’individuazione del presunto autore è avvenuta grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, alle testimonianze raccolte e al sopralluogo effettuato sulla scena del crimine. Durante i rilievi è stato rinvenuto e posto sotto sequestro un coltello a scatto, considerato l’arma usata per colpire a morte il minorenne. Le indagini sono ancora in corso per chiarire il movente alla base della lite che ha portato all’aggressione mortale.

