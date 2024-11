Perdita di follower su x: cosa sta succedendo tra account cancellati e penalizzazioni?

Negli ultimi giorni, numerosi utenti di X (ex Twitter) hanno segnalato una significativa perdita di follower. Le cause individuate includono la "fuga" di utenti contrari alle recenti nomine politiche, la rimozione di account automatizzati e la penalizzazione di contenuti critici nei confronti di Elon Musk.

Tra i profili che hanno abbandonato la piattaforma si trovano testate giornalistiche come 'La Vanguardia' e 'The Guardian', celebrità come Jamie Lee Curtis e Francesco Guccini, oltre a cittadini italiani contrari alla nomina di Musk a capo del Dipartimento per l'efficienza governativa negli Stati Uniti e alle sue dichiarazioni sui giudici italiani.

Molti utenti hanno notato una diminuzione dei propri follower, con alcuni che hanno perso centinaia o migliaia di seguaci in breve tempo. Alcune spiegazioni suggeriscono che la rimozione di account bot abbia contribuito a questo calo, mentre altri ritengono che contenuti critici nei confronti di Musk abbiano subito penalizzazioni, riducendo la visibilità dei post e il numero di follower.

Secondo 'The London Economic', da quando Musk ha acquisito la piattaforma, si è osservato un aumento della visibilità dei contenuti di destra e una diminuzione per quelli contrari alle idee di Donald Trump. Questo ha portato alcuni utenti a ironizzare sulla perdita di follower, suggerendo che le loro critiche stiano avendo l'effetto desiderato.

La recente diminuzione dei follower su X sembra essere il risultato di una combinazione di fattori, tra cui la rimozione di account automatizzati, la migrazione di utenti contrari alle recenti nomine e la possibile penalizzazione di contenuti critici nei confronti di Elon Musk.

Elon Musk e la critica alla magistratura italiana: reazioni politiche e culturali - Elon Musk ha espresso critiche nei confronti della magistratura italiana, in particolare riguardo a una decisione del Tribunale di Roma che ha bloccato un'iniziativa governativa per il trattenimento di migranti in Albania. Musk ha scritto su X: "Questi giudici devono andarsene", sollevando un acceso dibattito pubblico.

Celebrità e testate abbandonano X: crescente dissenso verso Elon Musk e Trump - Negli ultimi giorni, diverse personalità e organizzazioni hanno deciso di abbandonare la piattaforma X, precedentemente nota come Twitter, in seguito all'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti e alla nomina di Elon Musk, proprietario del social network, a capo del Dipartimento per l'Efficienza Governativa.

Mattarella risponde a Musk: reazioni della politica italiana - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha risposto alle recenti dichiarazioni di Elon Musk riguardo alle decisioni della magistratura italiana sul trattenimento dei migranti in Albania. Musk aveva criticato i giudici italiani, suggerendo la loro rimozione per aver bloccato un'iniziativa del governo italiano relativa alla gestione dei migranti.