Mike Tyson vs Jake Paul Netflix: dettagli del match, orario e guadagni stellari

L'attesa è terminata: questa notte si terrà l'incontro di boxe più atteso dell'anno tra Mike Tyson e Jake Paul. Tyson, 58 anni, torna sul ring dopo il ritiro avvenuto nel 2005 all'età di 39 anni, mentre Paul, noto principalmente come youtuber, ha intrapreso una carriera nel pugilato professionistico.

La tensione tra i due è aumentata durante la cerimonia del peso, quando Tyson ha schiaffeggiato Paul dopo che quest'ultimo gli aveva intenzionalmente pestato un piede. Solo l'intervento degli staff ha evitato che la situazione degenerasse. Paul ha dichiarato: "Adesso è una questione personale, deve morire", riferendosi al desiderio di affrontare il "vecchio Mike".

L'incontro si svolgerà nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, e sarà trasmesso in diretta esclusiva su Netflix. La diretta inizierà alle 2:00 ora italiana, con il match previsto intorno alle 4:00 del mattino.

Per quanto riguarda i compensi, Jake Paul, promotore dell'evento, guadagnerà 40 milioni di dollari, mentre Mike Tyson ne percepirà 20. I biglietti variano dai 37.000 ai 50.000 dollari per le prime file, con suite a bordo ring vendute a 2 milioni di dollari per i VIP.

Questo evento segna il ritorno di Tyson sul ring dopo 19 anni. Paul, con un record di 9 vittorie e 1 sconfitta, non è mai stato messo al tappeto e ha aumentato il suo peso di 14 chili per l'occasione. Tyson, nella sua carriera, ha collezionato 50 vittorie (44 per KO) e 6 sconfitte.

La commissione pugilistica del Texas ha introdotto alcune modifiche al regolamento: guanti più pesanti da 14 once per attenuare l'impatto dei colpi e 8 round da 2 minuti per ridurre lo stress fisico.

