Spagna: incendio in una residenza per anziani a Villafranca de Ebro, almeno 10 morti

Le squadre dei Vigili del Fuoco, intervenute prontamente, sono riuscite a domare l'incendio, ma le cause del rogo rimangono ancora sconosciute. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per determinare l'origine dell'incidente e valutare eventuali responsabilità.

Nel frattempo, i sopravvissuti sono stati trasferiti in altre strutture sanitarie per ricevere le cure necessarie e il supporto psicologico. La comunità di Villafranca de Ebro è profondamente scossa da questa tragedia, che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle residenze per anziani in Spagna.

Alluvioni in Spagna: il bilancio sale a 223 vittime, re Felipe VI torna a Valencia - Le devastanti alluvioni che hanno colpito la Spagna, in particolare la regione di Valencia, hanno causato finora 223 vittime confermate, con 78 persone ancora disperse. Il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, ha comunicato su X che 215 decessi si sono verificati a Valencia, sette in Castilla-La Mancha e uno in Andalusia.

Alluvione in Spagna: proseguono le ricerche dei dispersi mentre l'allerta per la Dana si attenua - A una settimana dalle devastanti inondazioni che hanno colpito la provincia di Valencia, in Spagna, le operazioni di soccorso continuano senza sosta. Le squadre di emergenza sono impegnate nella ricerca dei dispersi, nella riparazione delle infrastrutture danneggiate e nel ripristino dei servizi essenziali.

Alluvione in Spagna: allerta rossa a Barcellona, allagamenti e voli cancellati a El Prat - Oggi, 4 novembre 2024, la Spagna affronta una grave emergenza meteorologica. Dopo le devastanti alluvioni che hanno colpito Valencia, la Depressione Aislada en Niveles Altos (DANA) si è spostata verso la Catalogna, causando piogge torrenziali e temporali su Barcellona.