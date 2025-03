Blitz antidroga a Napoli: il tiktoker 'Papusciello' irreperibile e attivo sui social dalla Spagna

Nelle prime ore del 6 marzo 2025, i Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito una vasta operazione antidroga nelle province di Napoli e Salerno, coinvolgendo oltre 200 militari. L'operazione ha portato all'emissione di 51 misure cautelari: 15 arresti in carcere, 17 agli arresti domiciliari e 19 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.

Tra i destinatari dell'ordinanza figura Antonio Gemignani, noto su TikTok come 'Papusciello', attualmente irreperibile. Nonostante ciò, Gemignani continua a pubblicare video sui social media che lo ritraggono in un lussuoso resort in Spagna.

Le indagini hanno rivelato un giro d'affari di circa 8 milioni di euro, con l'utilizzo di automobili dotate di scomparti segreti per il trasporto della droga, acquistata tramite corrieri provenienti da Roma e Napoli. Sono state identificate 15 piazze di spaccio operative, e durante le indagini sono stati sequestrati 19 chilogrammi di cocaina e oltre 500.000 euro in contanti.

Un episodio particolarmente significativo documentato dalle telecamere riguarda una donna sorpresa a spacciare droga con un bambino in braccio, evidenziando la drammaticità della situazione e l'urgenza di interventi mirati nel contrasto al traffico di stupefacenti.

