Arrestato 21enne a Napoli per rapina di un orologio da 110mila euro ai Quartieri Spagnoli

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Napoli con l'accusa di aver rapinato un turista messicano, sottraendogli un orologio Patek Philippe del valore di circa 110.000 euro. L'episodio è avvenuto nei Quartieri Spagnoli, nelle vicinanze del celebre murale dedicato a Diego Armando Maradona.

Secondo le ricostruzioni, il giovane avrebbe afferrato con destrezza il braccio del turista, riuscendo a sfilargli l'orologio di lusso. Successivamente, sarebbe fuggito a bordo di uno scooter guidato da un complice, attualmente non identificato.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro e coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli – VII Sezione Sicurezza Urbana, hanno permesso di raccogliere prove significative contro il sospettato. L'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, insieme alle testimonianze della vittima e di alcuni passanti, ha consentito di ricostruire dettagliatamente la dinamica della rapina.

In seguito a queste evidenze, il Gip del Tribunale di Napoli ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del 21enne, ritenuto gravemente indiziato di rapina aggravata. L'operazione è stata eseguita dai Carabinieri nella mattinata odierna.

