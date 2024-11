Star Comics: arrivano Watch Dogs Tokyo e Minecraft VCM

“WATCH DOGS TOKYO” E “MINECRAFT - VIAGGIO AI CONFINI DEL MONDO”

NUOVI VIDEOGIOCHI SBARCANO NEL MONDO DEI MANGA CON STAR COMICS

Il mondo fantascientifico firmato Ubisoft si unisce all’unicità del fumetto giapponese, dando vita a un’opera imperdibile non solo per i fan della saga di Watch Dogs, ma anche per tutti i lettori appassionati di manga d’azione e mistero.

Minecraft, il videogioco più venduto al mondo, festeggia il 15° con un manga mozzafiato, che promette di affascinare un pubblico vastissimo.

Nel mondo contemporaneo i canali per la diffusione di storie e opere sono ormai moltissimi. Ce ne sono due, però, che sono estremamente connessi da molti anni: i videogiochi e i manga. Molto spesso, sono state proprio le produzioni a fumetti a ispirare tanti videogames, con saghe ormai passate alla storia. Nel corso degli anni, abbiamo anche assistito a opere videoludiche diventate manga, sia come adattamenti che come storie parallele. Star Comics ha quindi deciso di portare finalmente in Italia due produzioni legate a brand amatissimi dal pubblico: WATCH DOGS TOKYO e MINECRAFT - VIAGGIO AI CONFINI DEL MONDO .

MINECRAFT

Minecraft non ha bisogno di presentazioni. Si tratta del videogioco più venduto della storia, con 300 milioni di copie acquistate dai fan sparsi in tutto il globo. Uscito il17 maggio 2009, il titolo ha saputo conquistare gli appassionati grazie alla sua grafica fatta di cubi e mattoncini e alla totale libertà d’azione. Nel corso degli anni, delle vere opere d’arte sono state create all’interno del mondo di gioco, arrivando addirittura a riprodurre la Notte Stellata di Vincent Van Gogh.

Per festeggiare il quindicesimo anniversario di questo incredibile titolo, sviluppato da Mojang e pubblicato da Microsoft, StarComics porta in italia il manga ufficiale: MINECRAFT - VIAGGIO AI CONFINI DEL MONDO , con il primo e il secondo numero in arrivo il 26 novembre. L’opera offrirà una dimensione narrativa tutta nuova che promette di affascinare unpubblico vastissimo, a cominciare dai più piccoli, ma non solo. Scritta e disegnata da Kazuyoshi Seto e serializzata in Giappone da Shogakukan, questa nuova serie manga,totalmente inedita per il pubblico italiano ed espressamente pensata per i più giovani, introduce elementi narrativi freschi e coinvolgenti che rispecchiano l’entusiasmo e l’inventiva del gioco originale.

Con costruzioni innovative, combattimenti contro creature pericolose e la scoperta di misteriosi segreti, infatti, i protagonisti intraprendono un viaggio che rispecchia l’essenza stessa del gioco: creatività, collaborazione e scoperta continua. Pagine cariche di azione, umorismo e colpi di scena conquisteranno i lettori sin da subito, trasportandoli in un mondo parallelo fatto di pixel dove tutto è possibile e l’unico limite è la fantasia.

I primi due numeri di MINECRAFT - VIAGGIO AI CONFINI DEL MONDO , di Kazuyoshi Seto, sono in arrivo martedì 26 novembre, in fumetteria, libreria, negli store online e sarà possibile trovarli in anteprima a Milan Games Week & Cartoomics.

Proprio durante la fiera milanese, presente dal 22 al 24 novembre a Rho Fiera Milano, i fan potranno incontrareNico., Marcy e The Mark, tre celebri content creator di Minecraft, durante i meet & greet di cui saranno protagonisti.

WATCH DOGS TOKYO

Watch Dogs, storica saga fantascientifica, prende vita comeserie di videogiochi nel 2014, anno di uscita del primo capitolo con protagonista l’ormai iconico Aiden Pierce, hacker geniale ed ex criminale con un passato a dir poco turbolento. La saga ha continuato a svilupparsi nel corso degli anni, con il secondo capitolo arrivato nel 2016, in cui i giocatori hanno vestito i panni di Marcus Holloway, hacker del famoso gruppo DedSec. Il terzo e, finora, ultimo titolo videoludico, chiamato Legion, è approdato sui PC e sulle console dei giocatori di tutto il mondo nel 2020, con la particolarità di poter reclutare e impersonare praticamente tutti gli abitanti della futuristica città di Londra. Da questo titolo è nato anche un fumetto di stampo francese che ne espande l’universo con due volumi intitolati Watch Dogs Legion - Underground Resistance e Watch Dogs Tokyo Spiral Syndrom , entrambi pubblicati sempre da Star Comics.

Ora, per questo affascinante universo narrativo, è arrivato il momento di espandersi anche nel mondo dei manga con l'arrivo di WATCH DOGS TOKYO , pubblicato in Italia da Star Comics e in uscita il 12 novembre. Come anticipa già il titolo, le vicende sono ambientate nella capitale nipponica, in una versione futuristica e iper tecnologica della città. Qui le strade di due personaggi all’apparenza opposti, ma figli degli stessi ideali, si uniscono, in un crescendo di azione e adrenalina. Il poliziotto Goda, con un passato da promessa nel judo universitario, e l’hacker SSB si trovano invischiati in una perversa cospirazione, che sembra allungare i suoi tentacoli ovunque nella città. E dove ci sono hacker anche i DedSec non possono essere lontani… In questo contesto non poteva ovviamente mancare la succursale Giapponese della Blume, la Blume Japan appunto, che ha realizzatoun sistema di gestione delle infrastrutture urbane pensato appositamente per Tokyo: il J-CtOS, in modo da portare sicurezza e prosperità all’interno della città.

Con la storia di Seiichi Shirato, per i disegni di Syuhei Kamo, WATCH DOGS TOKYO è in arrivo martedì 12 novembre, in fumetteria, libreria, negli store online e a Milan Games Week & Cartoomics.

Star Comics: annunciati a Lucca Comics & Games i nuovi manga - Grandissime novità sono in arrivo per tutti i lettori amanti delle pubblicazioni dal Sol Levante! Direttamente da Lucca Comics & Games, in questi giorni capitale indiscussa del fumetto, una valanga di manga è pronta a far impazzire di gioia sia i fan accorsi alla kermesse lucchese che tutti quelli rimasti a casa.

Star Comics: arriva Versus - ARRIVA “VERSUS”: IL NUOVO ESPLOSIVO MANGA FIRMATO ONE, BOSE E AZUMA Tre celebri autori per un’opera attesissima che unisce fantasy e fantascienza, con una storia adrenalinica e ricca di colpi di scena. In occasione dell’uscita in Italia, Kyoutarou Azuma, autore anche del manga Tenkaichi, sarà l’ospite d’onore di Star Comics all’imminente Lucca Comics & Games.

Star Comics: è arrivato Scottobre, il mese dedicato all'iconico Scott Snyder - Tutti i lettori di comics americani conoscono bene il nome di Scott Snyder, d’altronde è uno dei più importanti sceneggiatori dell’industry, autore di storie e personaggi indimenticabili. La creatività inesauribile di Snyder, che gli è valsa ben tre Eisner Awards, un Harvey Award e un Eagle Award, ha anche prodotto un gran numero di produzioni originali.