Star Comics: una katana per omaggiare Kagurabachi

IL MOMENTO È FINALMENTE ARRIVATO: KAGURABACHI, IL MANGA PIÙ ATTESO DAI FAN, SBARCA IN ITALIA

Star Comics pubblica il manga di culto in Giappone, che ha conquistato milioni di fan.

Il “fabbro degli chef stellati” Michele Massaro omaggia Kagurabachi e il Giappone realizzando una katana con l’arte centenaria del battiferro di Maniago.

Per festeggiare l’arrivo in Italia del Manga, Star Comics personalizza un intero treno della linea M5 della metropolitana di Milano.

Milano 13 marzo 2025 – Tutto parte da un blocco d’acciaio speciale, il tamahagane. Il pezzo è ancora grezzo, va lavorato per bene. Battuto, allungato, piegato, per aumentarne la resistenza fino a farlo diventare la più splendida delle katana, uno dei simboli giapponesi più conosciuti nel mondo. Realizzare uno di questi splendidi manufatti richiede una tecnica precisa, un’arte speciale che si tramanda di generazione in generazione. Ed è proprio intorno alle katana che ruota il mondo di Kagurabachi, uno dei manga più attesi dal pubblico italiano, capace di scatenare un’ovazione ai presenti durante l’annuncio che Star Comics ha fatto durante l’ultima edizione di Lucca Comics & Games. L’11 marzo è stato il momento di alzare il sipario su quest’opera anche in Italia, con l’arrivo delle edizioni variant cover e ultra limited edition (ma non disperi chi attende l’edizione regular, in arrivo solo sette giorni dopo, il 18 marzo).

Il protagonista di Kagurabachi è Chihiro Rokuhira, un giovane che studia l'arte della forgiatura della katana dal padre Kunishige, un artigiano leggendario fautore di sei famigerate spade intrise di spaventosi poteri magici. A causa della fama dell'uomo e del suo ruolo chiave durante un conflitto passato, i due vivono di nascosto, lavorando i metalli e conducendo una vita semplice. Un giorno, però, lo sguardo di Chihiro cambia: l'innocenza è perduta e a guidare la sua vita ora è la sete di vendetta. Scoperto da una misteriosa associazione criminale di stregoni, suo padre è stato aggredito e le sei katana rubate. Ma una settima katana, l'ultima da lui forgiata e di cui si ignorava l'esistenza, è rimasta nelle mani di Chihiro...

Kagurabachi è un manga che unisce azione, violenza e spettacolari combattimenti in una storia a cavallo fra il soprannaturale e il noir che ha fatto letteralmente impazzire il popolo della rete in tutto il mondo, creando un buzz senza precedenti. Per festeggiare al meglio l’arrivo di questo attesissimo titolo, Star Comics ha deciso di fare le cose in grande. Coinvolgendo il rinomato fabbro Michele Massaro, conosciuto per essere “il fabbro degli chef stellati”, si è voluto omaggiare la centenaria scuola giapponese, creando una katana italiana grazie all’arte del nostro paese e raccontando la sua realizzazione in un video speciale. Michele Massaro, infatti, è l’attuale erede del primo battiferro nato per costruire armi per la Serenissima Repubblica di Venezia, che si trova a Maniago in Friuli Venezia Giulia. Il fabbro continua quindi la tradizione centenaria di quest’unico artigianato, con gesti pressoché identici ad allora, per dare vita alle proprie creazioni di coltelli unici.

“Devo molto al Giappone, soprattutto per i concetti che ho potuto imparare riguardo il mio lavoro. È proprio al loro stile che mi sono ispirato per creare dei coltelli che fondono l’arte di forgiatura del mio paese con le loro forme e usi” ha affermato il fabbro Michele Massaro. “Rispetto e venero la cultura giapponese: ho sempre pensato che non avrei mai potuto realizzare una katana, perché nessuno è in grado di padroneggiare la loro arte segreta, se non pochi Maestri giapponesi. Ho però deciso di accettare di omaggiare il manga Kagurabachi con una katana di mia fattura, perché si tratta di un evento realizzato in coordinamento con il Giappone e perché ho avuto la libertà di creare una spada con i miei tipici segni stilistici, arrivando così a un’estetica personale che non copia, ma celebra la loro arte”.

Inoltre, venerdì 14 marzo dalle 17.30 alle 18.30, nell’ambito della Milano Comics Week di Feltrinelli, presso la Feltrinelli in Piazza Piemonte, ci sarà la presentazione ufficiale del manga, attraverso un panel pubblico. Insieme al publishing manager dell’area orientale di Star Comics Cristian Posocco e gli ospiti Sommobuta, Alex Falciatore e Kafkanya, ci sarà anche il fabbro Michele Massaro. Per l’occasione, infatti, verrà mostrata al pubblico la katana da lui realizzata.

Ma non solo, per l’occasione Star Comics ha deciso di personalizzare un intero treno della linea M5 della metropolitana di Milano con delle grafiche dedicate a Kagurabachi, in modo che i passeggeri possano immergersi nel suo magico mondo fatto di katana e poteri incredibili, mentre si spostano su tutta la tratta. Che si vada a prendere un treno alla stazione di Garibaldi o a vedere una partita a San Siro, i personaggi di Kagurabachi accompagneranno i viaggiatori attraverso tutte le fermate della linea milanese.

Il primo volume di Kagurabachi sarà disponibile in tre versioni: edizione regular, edizione variant cover con box e gadget ed edizione ultra limited. La regular sarà in vendita a partire da martedì 18 marzo a 5,50€ in fumetteria, libreria e store online. La variant, invece, è disponibile da martedì 11 marzo a 14,90€ in fumetteria, libreria e store online, con un volume con sovraccoperta ed effetti speciali, contenuto all’interno di un box da collezione insieme ad altri gadget esclusivi (il box è progettato per contenere al suo interno le edizioni variant dei numeri 1, 2 e 3). La ultra-limited, infine, è anch’essa disponibile da martedì 11 marzo, a un prezzo di 9,90€, ma acquistabile solo sui canali Star Comics: un volume con sovraccoperta ed effetti olografici, in un’edizione limitata a 2.000 copie.

