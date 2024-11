Allerta meteo rossa in Sicilia: chiusura scuole e limitazioni per il maltempo

La Sicilia è attualmente interessata da un'intensa ondata di maltempo, con la Protezione Civile che ha emesso un'allerta meteo rossa per la giornata di oggi, 12 novembre 2024. Le previsioni indicano forti piogge e temporali, specialmente nelle zone orientali dell'isola. In particolare, l'allerta rossa riguarda il versante nord-orientale e ionico, con un focus sulle province di Catania e Messina. Nel resto della regione, l'allerta è arancione, mentre la fascia costiera tra Palermo e Messina è sotto allerta gialla.

Il bollettino della Protezione Civile regionale prevede precipitazioni sparse o diffuse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, con possibili fenomeni persistenti nei settori orientali. Questi eventi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento sostenute. Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha confermato tali previsioni, indicando allerte temporali variabili tra arancione e giallo.

In risposta a queste condizioni meteorologiche avverse, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, per l'intera giornata. Oltre alla sospensione delle attività scolastiche, sono stati chiusi parchi, ville comunali, mercati rionali e cimiteri. È stato inoltre imposto il divieto di circolazione per i mezzi a due ruote fino alle 24:00 del 12 novembre.

Anche altri comuni nelle province di Catania, Messina e Siracusa hanno adottato misure simili, ordinando la chiusura delle scuole e di altri luoghi pubblici per garantire la sicurezza dei cittadini. Tra questi comuni figurano Acireale, Aci Castello, Piedimonte Etneo, Viagrande, Riposto, Giarre, Mascalucia, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Belpasso, Pedara, Camporotondo Etneo, San Giovanni La Punta, Taormina, Castelmola, Giardini Naxos, Letojanni, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Forza d'Agrò, Sant'Alessio Siculo, Limina, Antillo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Furci Siculo, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì Terme, Alì, Itala, Scaletta Zanclea, Gaggi, Graniti, Motta Camastra, Francavilla di Sicilia, Noto, Augusta, Solarino e Siracusa.

Le autorità locali raccomandano alla popolazione di limitare gli spostamenti non necessari e di seguire le indicazioni fornite dagli organi competenti. È fondamentale mantenersi aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteorologiche attraverso i canali ufficiali e adottare comportamenti prudenti per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

