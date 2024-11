Il mondo di Arcane si manifesta di nuovo sulla Convergenza nell'ultimo aggiornamento di gioco di Teamfight Tactics, il gioco di strategia per PC più diffuso al mondo. Teamfight Tactics: Alla scoperta di Arcane uscirà su PC e dispositivi mobili il 20 novembre 2024 e sarà gratuito per tutti i giocatori.

Durante la diretta della finale del Tactician's Crown di Magia e pandemonio, Riot Games ha mostrato i principali elementi di gameplay di Alla scoperta di Arcane, come la nuova meccanica del set, i tratti ispirati alla serie e una nuova serie di Impianti e contenuti grafici.

Campioni

Il nuovo aggiornamento di gioco sarà ricco di potentissimi campioni con cui i giocatori potranno formare le squadre dei loro sogni. La formazione include 11 unità esclusive di TFT provenienti da Arcane, che affiancheranno altri iconici campioni di League of Legends. I giocatori rincontreranno Silco e potranno schierare i loro personaggi preferiti come Powder, Violet, Vander, Sevika, Smeech e altri ancora.

Tratti

Teamfight Tactics: Alla scoperta di Arcane introduce nuovi tratti che portano tutta l'azione di Arcane direttamente sulla Convergenza:

Agente: inizia il combattimento con uno scudo e amplificazione danni. L'unità nemica con la salute più alta diventa RICERCATA, conferendo un bonus alla velocità d'attacco quando viene sconfitta.

Barone chimico: ottieni Shimmer dopo ogni combattimento contro un giocatore, con ricompense aumentate durante una serie di sconfitte. Raccogli Shimmer per accedere al Mercato nero e scegli potenti oggetti Illegali che potenziano i Baroni chimici.

Accademia: gli oggetti sponsorizzati forniscono bonus alla salute massima e amplificazione danni, che raddoppiano per le unità Accademia.

Firelight: le unità Firelight scattano ogni 6 secondi, attaccando con gittata infinita e curandosi in base ai danni subiti.

Famiglia: i membri della Famiglia si sostengono a vicenda, riducendo il mana massimo e potenziando i bonus.

Meccanica del set: l'Anomalia

Alla scoperta di Arcane introduce una nuova emozionante meccanica: l'Anomalia. Questa nuova funzionalità di gameplay consente ai giocatori di scegliere un bonus che trasforma permanentemente un campione della loro plancia per partita. Alcune delle opzioni dell'Anomalia offrono potenziamenti generici, resistenza o utilità, mentre altri avranno effetti più specializzati e unici per il campione.

I giocatori incontreranno l'Anomalia nella fase 4-6 e dovranno fare una scelta molto importante che definirà le fasi finali della partita. Con oltre 50 effetti a disposizione al lancio, ci saranno migliaia di potenziali esiti in grado di alterare la partita.

Impianti

Il nuovo set segna il più grande aggiornamento agli Impianti dal set 7, con l'introduzione di oltre 100 nuovi Impianti (senza contare quelli per tratti ed emblemi).

Tra i nuovi Impianti, verranno introdotti i nuoviImpianti di squadra. Questa versione innovativa degli amati Impianti campione di TFT consente ai giocatori di schierare insieme due specifici campioni per sbloccare un tratto unico, aprendo la strada a nuove formazioni e strategie incentrate sull'abbinamento di personaggi di Arcane.

Uno degli aspetti più interessanti di questo nuovo sistema è un richiamo nostalgico al Set 6, la precedente espansione ispirata ad Arcane. Quando Vi e Jinx sono sul campo di battaglia insieme, attivano il tratto Sorelle, che potenzia le abilità di entrambe e migliora mettendo a segno serie di eliminazioni.

Contenuti grafici

Alla scoperta di Arcane introduce anche una montagna di nuovi contenuti grafici, tra cui Mini campioni come Ekko Firelight, Vi Arcane, Caitlyn Arcane e Annie Superfan di Arcane (edizione prestigio). Inoltre, i giocatori troveranno l'arena mitica ispirata all'Ultima goccia, che si trasformerà due volte durante la partita, ripercorrendo il viaggio di Jinx durante la prima stagione di Arcane.

Il set vedrà anche il debutto degli Strateghi Senza Vincoli, una nuova categoria cosmetica che mostra i campioni all'apice del loro potere, esplorando la loro storia. Questo nuovo stile emerge in ogni elemento dello Stratega, incluse emote, animazioni di movimento e splash art. Il campione che inaugurerà questo nuovo stile sarà Jinx Arcane Senza Vincoli.

TFT Macao Open

A dicembre, il TFT Macao Open darà vita al nuovo set. L'evento si svolgerà dal 6 all'8 dicembre al Venetian Macao e vedrà la partecipazione di 512 concorrenti in un torneo a eliminazione aperta. Tutti i partecipanti avranno l'occasione di assistere a una competizione emozionante, di prendere parte a vari eventi secondari di TFT, seguire i panel Q&A degli sviluppatori del gioco, incontrare i loro creatori di contenuti preferiti e di immergersi nelle attivazioni a tema Arcane.

L'intero evento sarà interamente incentrato sulle atmosfere delle serie, in cui i giocatori si tufferanno appena entrati nella sala principale. Decorazioni, merchandise esclusivo dell'evento, cibo e attività saranno tutti dedicati ad Arcane e al nuovo set. Potete trovare i biglietti e maggiori informazioni sul sito ufficiale dell'evento, tftmacaoopen.com.

"Fin dall'inizio, ci siamo posti l'obiettivo di offrire ai giocatori un'esperienza innovativa e coinvolgente che fonde il gameplay strategico di TFT al ricchissimo comparto narrativo di Arcane. I giocatori avranno gli strumenti per sperimentare e ritoccare le formazioni dei loro sogni, creando scenari mai visti prima nel mondo di Arcane." dichiara Shawn Elizabeth Main, Lead Designer del set di Teamfight Tactics: Alla scoperta di Arcane.

Peter Whalen, Game Director di Teamfight Tactics, ha poi aggiunto: "Non vediamo l'ora che i fan di TFT e di Arcane possano provare Alla scoperta di Arcane. Il team ha dato il massimo in ogni aspetto di questo set per assicurarsi che catturasse l'essenza della serie, in modo che i giocatori possano creare una loro versione della storia a ogni partita. Ogni storia sarà diversa dalle altre e siamo emozionati all'idea di scoprire cosa riusciranno a creare i giocatori."

Infine, Michael Sherman, Direttore dell'eSport di TFT e di 2XKO, ha concluso: "Abbiamo lavorato fianco a fianco con i team di TFT, Arcane e dell'eSport per essere sicuri che giocatori e fan avessero un'esperienza a tema Arcane davvero coinvolgente durante l'evento. La competizione verrà giocata sul nuovo set poche settimane dopo il lancio e i partecipanti potranno godersi attivazioni e prodotti ispirati alla serie. Questo è il più grande evento competitivo e dedicato alla community di TFT dell'anno e sarà una vera celebrazione di Arcane."