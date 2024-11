The Game Awards: show con le hit di Arcane 2

Il 12 dicembre, non perdetevi una speciale esibizione serale di brani dell'acclamata serie animata di Netflix di Riot Games e Fortiche Production.

Sono stati annunciati i primi ospiti musicali dei The Game Awards 2024: si tratta di artisti che hanno partecipato alla colonna sonora della seconda stagione della seguitissima serie animata di Netflix prodotta da Riot Games e Fortiche Production, Arcane, basata sul più famoso videogioco di Riot, League of Legends. L'evento musicale di una sola notte vedrà come protagonisti i Twenty One Pilots, duo vincitore di un Grammy Award, insieme agli artisti d4vd e Royal & The Serpent, che si esibiranno accompagnati dalla The Game Awards Orchestra, diretta dal pluripremiato maestro Lorne Balfe. Le esibizioni faranno parte dell'evento per celebrare il 10° anniversario dei The Game Awards, trasmesso in diretta dal Peacock Theater di Los Angeles giovedì 12 dicembre 2024.

L'evento musicale dedicato ad Arcane stagione 2 durante i The Game Awards 2024 includerà esibizioni dal vivo di tre composizioni originali, create appositamente per momenti chiave della serie vincitrice di un Emmy. Tra le canzoni in scaletta ci saranno brani dalla colonna sonora della seconda stagione, tra cui "The Line" dei Twenty One Pilots, "Remember Me" di d4vd e "Wasteland" di Royal & The Serpent, eseguiti dagli stessi artisti. Questa sarà la seconda volta che i The Game Awards ospitano esibizioni dal vivo dedicate alla musica di Arcane, dopo che nel 2021 il musicista Sting, vincitore di 17 Grammy, aveva eseguito "What Could Have Been", brano tratto dalla colonna sonora della prima stagione.

In vista dell'evento, il duo premiato ai Grammy, Twenty One Pilots, ha presentato oggi il video musicale di "The Line", brano che accompagna un momento cruciale nel terzo e ultimo atto della serie. La canzone, scritta dal cantante Tyler Joseph, è stata pubblicata venerdì 22 novembre. "The Line" è l'ultimo singolo dei due artisti, la cui musica ha superato i 33 miliardi di riproduzioni in streaming in tutto il mondo nel corso della loro carriera.

"Da fan, quando mi hanno invitato a far parte di Arcane, non vedevo l'ora di contribuire in qualche modo. Tantissimi aspetti della storia mi hanno colpito al livello creativo e quando mi è stata mostrata la scena, ho capito subito il tipo di testo e la direzione concettuale che volevo intraprendere con la scrittura di The Line", ha dichiarato Tyler Joseph dei Twenty One Pilots. "Josh e io siamo entusiasti di poter presentare questo brano dal vivo per la prima volta durante i The Game Awards 2024."

"In quanto giocatore e vero fan di League of Legends, collaborare con Riot Games per la creazione di Remember Me è stata un'esperienza incredibile... mi ha anche ispirato a migliorare nel gioco", ha dichiarato d4vd.

"È stato un onore far parte di una delle serie più straordinarie e visivamente sorprendenti che abbia mai visto", ha aggiunto Royal. "Quando è uscita per la prima volta nel 2021, Arcane mi ha colpito nel cuore con la sua trama profonda, il suo stile artistico innovativo e la sua straordinaria colonna sonora. Da allora ho sognato di collaborare in ogni modo possibile al progetto. Sono immensamente grata ed entusiasta di condividere questo momento non solo con i fan della serie, ma anche con tutti coloro che hanno dedicato tempo e passione alla creazione di quest'opera così straordinaria."

Gli spettatori potranno seguire l'evento musicale di Arcane stagione 2 ai The Game Awards 2024 su oltre 30 piattaforme digitali, tra cui Twitch, YouTube, Steam, X (precedentemente noto come Twitter), Facebook, TikTok Live e molte altre.

I The Game Awards sono prodotti da Geoff Keighley e Kimmie Kim. La direzione creativa è affidata a LeRoy Bennett, mentre il regista è Richard Preuss.

Entrambe le stagioni di Arcane sono attualmente disponibili in streaming su Netflix. Appena uscita il 9 novembre 2024, la seconda stagione ha debuttato al 1° posto sulla piattaforma. Arcane: League of Legends - Stagione 2 (colonna sonora della serie animata) è disponibile su tutte le piattaforme musicali: https://arcane.lnk.to/season2.