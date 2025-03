Colonna sonora di Arcane stagione 2

Riot Games e Fortiche Production pubblicano il video musicale di Ma Meilleure Ennemie di Stromae e Pomme, tratto dalla colonna sonora di Arcane stagione 2

L'album esteso in edizione Deluxe uscirà ad aprile 2025. La colonna sonora ha già superato gli 1,3 miliardi di riproduzioni in streaming in tutto il mondo.

Riot Games e Virgin Music Group hanno pubblicato il video musicale di "Ma Meilleure Ennemie" , il singolo di Stromae e Pomme tratto dalla colonna sonora di Arcane League of Legends: Season 2 (Soundtrack From The Animated Series).

Lo spettacolare video, animato e diretto da Fortiche Production , cattura la profondità emotiva e l'impatto narrativo del brano attraverso una combinazione di rendering live-action e l'animazione espressiva tipica di Fortiche.

Il video è stato co-prodotto da Alex Seaver , produttore esecutivo della colonna sonora di Arcane Stagione 2, e Luc Van Haver .

Il video è stato diretto da Tom Gouill di Fortiche Production, vincitore dell'Annie Award 2025 nella categoria "Best Character Animation - TV/Media" per il suo lavoro in Arcane stagione 2. Pascal Charrue , Arnaud Delord e Bart Maunoury hanno ricoperto il ruolo di direttori creativi, mentre Christine Ponzevera si è occupata della produzione esecutiva.

Il video musicale si basa sull' iconica scena del ballo tra Jinx ed Ekko , due dei personaggi più amati della serie, vista nell'episodio 7 della seconda stagione di Arcane.

Nell'universo parallelo in cui è ambientato questo episodio della storia, Powder aiuta Ekko a capire cosa sia la vera empatia. In un episodio successivo della stagione, i fan scoprono che Ekko porta con sé quell'esperienza e vuole cercare di aiutare Jinx a sua volta, esplorando ulteriormente il loro profondo e tenero legame.

Guardate il video musicale qui (https://www.youtube.com/watch?v=j-RpvIuazmc)

"Quando ho visto la scena per la prima volta, francamente, l'ho trovata piuttosto poetica", ha dichiarato Stromae in un prossimo video rivolto ai fan. "Ho capito qual era la visione che i registi e tutti gli animatori avevano della serie. Sapevano chiaramente cosa volevano... Ho pensato che la musica e tutto il resto funzionassero bene insieme, soprattutto perché è un momento piuttosto fondamentale."

"Ancora oggi, è una canzone che continua a far parte della vita delle persone, e penso che ciò che è successo sia davvero magico...In realtà, capisco la reazione e l'entusiasmo del pubblico, perché la serie ha in sé una sorta di bellezza, di romanticismo e di dolcezza che sono piuttosto rari da trovare", ha dichiarato Pomme . "Quell'episodio aveva qualcosa di speciale."

L'uscita iniziale di "Ma Meilleure Ennemie" ha fatto registrare il più grande debutto in streaming per un prodotto di Riot, superando i 10 milioni di ascolti al giorno, raggiungendo la Top 3 globale nelle classifiche di Spotify e il 1° posto nelle radio in Francia e Belgio.

Il brano ha inoltre ottenuto il disco di platino in Francia ed è arrivato al 1° posto nella classifica US World Music. Il singolo è anche entrato nella Billboard Hot 100, una prima volta sia per Stromae che per Pomme, e si è posizionato all'8° posto nella classifica Billboard Global Excl. US.

La colonna sonora di Arcane stagione 2 ha già ottenuto un notevole successo dalla sua uscita il 22 novembre 2024 e ha totalizzato oltre 1,3 miliardi di riproduzioni in streaming a livello globale.

La colonna sonora ha debuttato direttamente al 2° posto nella classifica Spotify Global Album e al 26° nella Billboard Top 200 Albums, consolidando il suo impatto sulla scena musicale mondiale. L'album ha inoltre raggiunto il 2° posto nella classifica Billboard Global 200 Soundtracks.

L'attesissima versione deluxe della colonna sonora, che conterrà diversi remix e collaborazioni aggiuntive, sarà pubblicata ad aprile 2025.

La seconda stagione di Arcane ha debuttato il 9 novembre 2024, raggiungendo subito il 1° posto su Netflix e posizionandosi nella Top 10 globale delle serie TV in lingua inglese in 91 paesi. Considerando entrambe le stagioni, Arcane ha trascorso un totale di 15 settimane nella Top 10 globale delle serie TV in lingua inglese, rimanendovi per 6 settimane consecutive. Inoltre, la seconda stagione si è recentemente aggiudicata 7 Annie Awards alla cerimonia del 2025, vincendo in tutte le categorie in cui era stata nominata.

La serie animata, una delle più popolari della storia di Netflix, è creata da Christian Linke e Alex Yee. Tra i produttori esecutivi vi sono Linke, Marc Merrill e Brandon Beck. Fortiche Production dirige e produce l'animazione di Arcane, sotto la direzione dei fondatori Pascal Charrue e Arnaud Delord.

Arcane, trionfa agli Annie Awards 2025

The Game Awards: show con le hit di Arcane 2

Testimoniate la Gloriosa Evoluzione di Teamfight Tactics: Alla scoperta di Arcane