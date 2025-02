Arcane, trionfa agli Annie Awards 2025

Arcane, la serie d’animazione di League of Legends firmata Riot Games e Fortiche trionfa agli Annie Awards 2025

Parigi, 12 febbraio 2025.- Riot Games e lo studio francese Fortiche Production, hanno brillato agli Annie Awards 2025 con la serie Arcane, conquistando 7 premi principali nella categoria TV/Media, tra cui quello per la migliore regia.

Questo prestigioso riconoscimento internazionale premia ancora una volta il grande valore creativo della serie Arcane, frutto della collaborazione tra Riot Games e gli artisti dello studio francese, da cui è nato un contributo storico all’animazione mondiale. Già nel 2022, dopo la prima stagione, Arcane aveva ottenuto un impressionante successo.

Con solo due stagioni, Arcane diventa così la serie d’animazione più premiata nella storia degli Annie Awards, a testimonianza dell’eccezionale qualità della collaborazione tra lo studio francese e la gaming house californiana. Un sodalizio iniziato già con i primi videoclip musicali dedicati a Jinx, una delle iconiche co-protagoniste di Arcane (Get Jinxed, 2015), e proseguito fino alla recente cinematic della nuova stagione di League of Legends, dedicata a Noxus (Welcome to Noxus). Un video che, con oltre 173 milioni di visualizzazioni su YouTube, ha fatto da preludio all’integrazione nel MOBA di uno dei personaggi più carismatici della serie, la consigliere Mel Medarda, offrendo a giocatori e fan l’opportunità di immergersi ancora più a fondo nel lore di Runeterra.

Incentrata sul conflitto tra l’avveniristica Piltover e la tenace Zaun e sulle sorelle Vi e Jinx, Arcane è diventata un vero e proprio fenomeno internazionale. Non solo ha conquistato immediatamente il primo posto nelle classifiche di Netflix in 60 paesi, ma è la naturale prosecuzione dell’ambizioso progetto transmediale di Riot Games, ambientato nell'universo di Runeterra, che si espanderà ulteriormente nel panorama letterario con alcuni personaggi della serie, a partire dal romanzo “Ambessa: Chosen of the Wolf".

Palmarès 2025 nella categoria TV/Media:

? Miglior Regia (Best Direction): Pascal Charrue, Arnaud Delord, Barthélémy Maunoury? Miglior Montaggio (Best Editorial): Nazim Meslem, Gilad Carmel, Roberto Fernandez? Miglior Animazione dei Personaggi (Best Character Animation): Tom Gouill? Miglior Direzione Artistica (Best Production Design): Arnaud-Loris Baudry, Julien Georgel, Faustine Dumontier, Charlotte O’Neill? Miglior Storyboard (Best Storyboarding): Joséphine Meis? Migliori Effetti Speciali (Best FX - Special Effects): Guillaume Degroote, Aurélien Ressencourt, Adam Bachiri, Guillaume Zaouche, Jérôme Dupré? Miglior Colonna Sonora (Best Music): Ryan Jillian Santiago, Alexander Seaver, Simon Wilcox

ANNIE AWARDSLa cerimonia degli Annie Awards è diventata una delle più prestigiose onorificenze nel mondo dell'animazione. Organizzati dall'ASIFA-Hollywood (Associazione Internazionale del Film d’Animazione), questi premi celebrano ogni anno l'eccellenza e l’innovazione nel settore, riconoscendo il talento di artisti, registi e studi che plasmano l’industria.

Considerati un vero e proprio barometro dell’animazione mondiale, gli Annie Awards mettono in risalto le più grandi produzioni, dai lungometraggi alle serie televisive, fino ai cortometraggi e alle opere indipendenti. Onorando sia i colossi del settore che i talenti emergenti, questi riconoscimenti rappresentano una gratificazione preziosa per i creatori e un sigillo di eccellenza per il pubblico.

Grazie alla loro influenza, gli Annie Awards sono spesso considerati un importante indicatore delle tendenze e dei successi futuri nel mondo dell’animazione

