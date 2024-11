Paolo ucciso in Texas nel giorno del suo compleanno dopo aver chiesto una sigaretta

Paolo Tescari, 47 anni, originario di Marghera (Venezia), è stato ucciso a Temple, in Texas, il giorno del suo compleanno. Secondo le autorità locali, Tescari è stato colpito mortalmente da un colpo di pistola sparato da un ragazzo di 17 anni, dopo avergli chiesto una sigaretta. Il giovane è stato immediatamente arrestato dalla polizia di Temple e ha confessato il delitto.

Tescari si era trasferito negli Stati Uniti nel 2010, seguendo la madre, con l'intento di ricostruirsi una nuova vita. Nonostante le difficoltà incontrate nel corso degli anni, aveva cercato di integrarsi nella comunità locale.

La notizia della sua tragica scomparsa ha scosso sia la comunità italiana in Texas sia i suoi familiari in Italia. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire ulteriormente le circostanze dell'omicidio.