Corte Suprema blocca Trump: stop all'espulsione dei venezuelani detenuti in Texas

La Corte Suprema ha ordinato all'amministrazione Trump di non procedere con l'espulsione di presunti membri di una banca criminale venezuelana detenuti in Texas. L'ordinanza non accoglie né respinge la richiesta degli avvocati, ma congela il caso imponendo che "il governo non espella alcun membro della presunta classe di detenuti dagli Stati Uniti fino a nuovo ordine di questa corte".

I giudici conservatori Clarence Thomas e Samuel Alito si sono dissociati dalla decisione. Il provvedimento arriva dopo che un autobus ha raggiunto il centro di detenzione Bluebonnet di Anson, dove si trovano i venezuelani interessati. L'amministrazione Trump intende espellerli basandosi sull'Alien Enemies Act, una legge risalente all'epoca della guerra.

Secondo l'American Civil Liberties Union, i querelanti chiedono solo di mantenere lo status quo per evitare la deportazione in una prigione di El Salvador prima che possano ricevere un processo equo negli Stati Uniti.

