Morbillo negli USA: secondo decesso e diffusione rapida nel Texas occidentale

Negli Stati Uniti è stato registrato un secondo decesso legato al morbillo. Un adulto non vaccinato è risultato positivo alla malattia post mortem, come comunicato dal Dipartimento della Salute del Nuovo Messico. Il virus si sta diffondendo rapidamente nel Texas occidentale, con 159 casi segnalati fino a martedì, la maggior parte dei quali nella contea di Gaines. Nella vicina contea di Lea, in Nuovo Messico, sono stati identificati 10 casi. Questo secondo decesso segue quello di un bambino in età scolare in Texas la scorsa settimana, rappresentando la prima morte legata al morbillo negli USA da 10 anni.

Il segretario della Salute, Robert F. Kennedy Jr., noto per le sue posizioni critiche sui vaccini, ha scritto in un editoriale che "i vaccini non solo proteggono i singoli bambini dal morbillo, ma contribuiscono anche all'immunità della comunità". Tuttavia, ha ribadito che "la decisione di vaccinare è una decisione personale".

Il virologo Roberto Burioni ha esortato alla vaccinazione attraverso un messaggio su X, sottolineando l'importanza di immunizzarsi contro il morbillo.

Il morbillo è una malattia altamente contagiosa che può portare a gravi complicazioni, inclusa la morte, soprattutto tra i non vaccinati. Le autorità sanitarie raccomandano vivamente la vaccinazione per prevenire ulteriori diffusioni e decessi.

