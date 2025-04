Bimbi morti di morbillo in Texas, Kennedy Jr cambia idea: Il vaccino Mpr è necessario

Dopo la seconda morte infantile per morbillo negli Stati Uniti, entrambe avvenute in Texas, Robert Kennedy Jr, segretario alla Salute Usa, ha modificato la sua posizione contraria ai vaccini, dichiarando su X che “il modo migliore per prevenire la diffusione del morbillo è il vaccino Mpr”. In Texas si contano 499 dei 642 casi confermati nel paese, come riportato dallo stesso Kennedy. Le due vittime, Kayley Fehr di 6 anni e Daisy Hildebrand di 8, appartenevano alla comunità cristiana mennonita della contea di Gaines.

Kennedy ha partecipato al funerale della piccola Daisy e ha fatto visita alle famiglie colpite. Ha raccontato su X di aver incontrato due medici locali che, secondo lui, hanno trattato circa 300 bambini mennoniti affetti da morbillo con budesonide e claritromicina in aerosol. Tuttavia, Stat News ha definito questi trattamenti “non ortodossi e non provati”.

Il segretario ha annunciato anche nuove misure operative, tra cui il dispiegamento di un team del Cdc per rafforzare la risposta sanitaria in varie aree del Texas. L'intervento prevede la distribuzione di vaccini Mpr, farmaci e forniture mediche a farmacie e cliniche locali.

