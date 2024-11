Roma esonera Juric: Lino Banfi propone Oronzo Canà come nuovo allenatore - VIDEO

L'attore Lino Banfi, noto tifoso della Roma e celebre per il personaggio di Oronzo Canà nel film "L'allenatore nel pallone", ha pubblicato un video sui social in cui, in tono ironico, si propone come nuovo allenatore della squadra. Nel video, Banfi simula una conversazione telefonica con il presidente Dan Friedkin, dichiarandosi pronto a portare la sua famosa "bizona" a Trigoria.

La Roma ha ufficialmente esonerato l'allenatore Ivan Juric dopo la sconfitta casalinga per 3-2 contro il Bologna. La società giallorossa ha comunicato la decisione attraverso una nota ufficiale, ringraziando Juric per il lavoro svolto nelle ultime settimane e augurandogli il meglio per il futuro.

Questo esonero rappresenta il secondo cambio in panchina per la Roma in questa stagione. In precedenza, Daniele De Rossi era stato sollevato dall'incarico dopo quattro giornate di campionato a causa di risultati negativi. Juric, subentrato a De Rossi il 18 settembre 2024, ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte nelle otto partite di Serie A disputate sotto la sua guida.

La dirigenza romanista è ora alla ricerca di un nuovo allenatore. Tra i nomi circolati per la successione figurano Massimiliano Allegri, Roberto Mancini e il ritorno dello stesso De Rossi. Tuttavia, non sono ancora state prese decisioni definitive.