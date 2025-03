Arbitro stende allenatore con un calcio durante una partita in Perù - VIDEO

Durante una partita di Coppa nazionale in Perù tra Sport Huaquilla e Magdalena Zedek, si è verificato un grave episodio di violenza. L'allenatore del Magdalena Zedek ha protestato veementemente contro l'espulsione di un suo giocatore, decisa dall'arbitro mentre la sua squadra era in svantaggio per 2-1. La situazione è degenerata quando l'allenatore, visibilmente alterato e sul punto di lanciare una bottiglia, è stato affrontato dall'arbitro, noto per le sue competenze nelle arti marziali, che lo ha colpito con un calcio al volto, stendendolo. L'episodio ha suscitato scalpore e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sul comportamento nel calcio peruviano.

?????? ¡¡UN ÁRBITRO KARATECA EN LA COPA PERÚ!! En el partido entre Sport Huaquilla y Magdalena CEDEC, Luis Alegre iba a expulsar a un jugador, cuando entraron a agredirlo y NO DUDÓ: ¡Patadón! ??



?? @perulytics pic.twitter.com/iNQKC0HThw — SportsCenter (@SC_ESPN) March 31, 2025

Chi è Igor Tudor nominato nuovo allenatore della Juventus - La Juventus ha ufficializzato l'esonero di Thiago Motta e la nomina di Igor Tudor come nuovo allenatore fino al termine della stagione. La decisione segue una serie di risultati negativi, tra cui le sconfitte per 4-0 contro l'Atalanta e 3-0 contro la Fiorentina, che hanno fatto scivolare la squadra al quinto posto in Serie A, fuori dalla zona Champions League.

Juventus: esonero di Thiago Motta, Igor Tudor nuovo allenatore - Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus ha deciso di esonerare l'allenatore Thiago Motta dopo una serie di risultati deludenti, tra cui le pesanti sconfitte contro Fiorentina (3-0) e Atalanta (4-0). Attualmente, la squadra occupa il quinto posto in Serie A, a un punto dal Bologna, con l'obiettivo di qualificarsi per la Champions League.

Juventus, Moggi: La responsabilità è dell'allenatore. Motta andava esonerato prima. - La Juventus sta attraversando una crisi profonda. Nella 29ª giornata di Serie A, la squadra bianconera ha subito una sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina, complicando ulteriormente la posizione dell'allenatore Thiago Motta. L'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale, affermando che la squadra non sta reagendo e che, in tali casi, la responsabilità principale ricade sull'allenatore.