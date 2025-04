Mourinho perde la testa nel derby di Istanbul: afferra per il naso l'allenatore del Galatasaray

Durante il derby di Istanbul valido per i quarti di finale della Coppa di Turchia, il Fenerbahçe di José Mourinho è stato sconfitto 2-1 dal Galatasaray. Al termine della partita, Mourinho si è avvicinato all'allenatore avversario, Okan Buruk, e lo ha afferrato per il naso, causando la caduta di Buruk sul terreno di gioco. Questo gesto ha scatenato una rissa tra le due panchine e i giocatori, rendendo necessario l'intervento della polizia in tenuta antisommossa per ristabilire l'ordine.

Durante il match, l'arbitro ha espulso tre giocatori: Mert Hakan Yandas del Fenerbahçe, e Baris Alper Yilmaz e Kerem Demirbay del Galatasaray, tutti coinvolti in una rissa scoppiata nei minuti di recupero.

Okan Buruk ha commentato l'incidente dichiarando: "Dovevamo darci la mano, e invece l'ha usata per stringermi il naso da dietro". Nonostante il gesto, Buruk ha minimizzato l'accaduto, affermando di non voler enfatizzare ulteriormente la situazione.

Il Galatasaray ha successivamente pubblicato sui social media un messaggio indirizzato a Mourinho: "Non dovresti attaccare, dovresti digerire!".

José Mourinho, noto per episodi controversi in passato, rischia ora una lunga squalifica da parte delle autorità calcistiche turche.

Nel frattempo, in Turchia, c'è Mourinho che fa la mandibal claw all'allenatore avversariopic.twitter.com/LLMVozaXcX — Lord Jack (@_LordJack) April 2, 2025

