Chi è Igor Tudor nominato nuovo allenatore della Juventus

La Juventus ha ufficializzato l'esonero di Thiago Motta e la nomina di Igor Tudor come nuovo allenatore fino al termine della stagione. La decisione segue una serie di risultati negativi, tra cui le sconfitte per 4-0 contro l'Atalanta e 3-0 contro la Fiorentina, che hanno fatto scivolare la squadra al quinto posto in Serie A, fuori dalla zona Champions League.

Chi è Igor Tudor

Igor Tudor, nato nel 1978 a Spalato, Croazia, è un ex difensore centrale che ha iniziato la sua carriera professionistica nell'Hajduk Spalato. Nel 1998 si è trasferito alla Juventus, dove ha militato fino al 2005, vincendo due scudetti e due Supercoppe Italiane. Durante la sua permanenza a Torino, ha dimostrato versatilità, giocando sia come difensore che come centrocampista difensivo.

Dopo il ritiro, Tudor ha intrapreso la carriera da allenatore. Ha guidato squadre come l'Hajduk Spalato, il PAOK Salonicco, il Karabükspor e il Galatasaray. In Italia, ha allenato l'Udinese e l'Hellas Verona, ottenendo buoni risultati. Nella stagione 2020-2021, è stato vice di Andrea Pirlo alla Juventus, contribuendo alla conquista della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana.Recentemente, ha allenato il Marsiglia e la Lazio, prima di accettare l'incarico alla Juventus.

Obiettivi alla Juventus

Tudor avrà il compito di risollevare le sorti della Juventus e centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Il suo contratto prevede un'opzione di rinnovo in caso di raggiungimento dell'obiettivo. Il suo esordio in panchina è previsto per la prossima partita di campionato contro il Genoa.

Juventus: esonero di Thiago Motta, Igor Tudor nuovo allenatore

IL NUOVO KIT IRIDESCENTE DELLA JUVENTUS DEBUTTA IN EA SPORTS FC 25

Juventus, Moggi: La responsabilità è dell'allenatore. Motta andava esonerato prima.