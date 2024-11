Esonero di Juric dalla Roma: Giannini suggerisce Mancini come possibile sostituto

La Roma ha deciso di sollevare Ivan Juric dall'incarico di allenatore dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna, che ha ulteriormente peggiorato la posizione in classifica della squadra. L'ex capitano giallorosso, Giuseppe Giannini, ha espresso dispiacere per l'esonero di Juric, sottolineando che la Roma non merita la posizione attuale. Giannini ha anche evidenziato la sua delusione per l'allontanamento di Daniele De Rossi, avvenuto in circostanze che lui stesso ha definito spiacevoli. Per quanto riguarda il possibile sostituto, Giannini ha indicato Roberto Mancini come l'opzione più qualificata, grazie alla sua esperienza e capacità di invertire la rotta della squadra.

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha commentato l'esonero di Juric esprimendo rammarico per la situazione attuale del calcio, definendolo "tossico". Ha espresso dispiacere per Juric, definendolo un allenatore serio, ma ha preferito non aggiungere ulteriori commenti in quel momento.

Zbigniew Boniek, ex attaccante della Roma, presente allo stadio durante la partita contro il Bologna, ha osservato che la squadra è in evidente difficoltà. Ha espresso dispiacere per Juric, riconoscendo la sua professionalità, ma ha sottolineato che l'allenatore ha commesso errori e ha trovato una situazione difficile da gestire. Boniek ha evitato di commentare sul possibile nuovo allenatore, ma ha ribadito la sua contrarietà all'esonero di De Rossi, suggerendo che molti dei problemi attuali avrebbero potuto essere evitati.

La decisione di esonerare Juric arriva in un momento critico per la Roma, con la squadra che non riesce a trovare una continuità di risultati positivi. La scelta del nuovo allenatore sarà fondamentale per cercare di risollevare le sorti della squadra e riportarla nelle posizioni che competono al suo blasone.