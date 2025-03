Juventus: esonero di Thiago Motta, Igor Tudor nuovo allenatore

Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus ha deciso di esonerare l'allenatore Thiago Motta dopo una serie di risultati deludenti, tra cui le pesanti sconfitte contro Fiorentina (3-0) e Atalanta (4-0). Attualmente, la squadra occupa il quinto posto in Serie A, a un punto dal Bologna, con l'obiettivo di qualificarsi per la Champions League.

Il club ha scelto Igor Tudor come nuovo tecnico fino al termine della stagione, con la possibilità di conferma in caso di raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tudor, ex difensore della Juventus dal 1998 al 2007, ha già esperienza come vice allenatore dei bianconeri nella stagione 2020/21 e ha guidato squadre come Hellas Verona, Marsiglia e Lazio.

La decisione di affidare la panchina a Tudor è stata presa dopo che altre ipotesi, come quella di Roberto Mancini, non si sono concretizzate. Il tecnico croato avrà il compito di guidare la Juventus nelle ultime nove giornate di campionato, cercando di raggiungere il quarto posto per la qualificazione alla prossima Champions League.

La scelta di esonerare Motta è maturata anche in considerazione delle difficoltà economiche legate al suo contratto triennale da 5 milioni di euro netti a stagione. Il club ha valutato attentamente l'impatto finanziario dell'esonero, considerando una clausola che prevede un'indennità in caso di licenziamento entro il secondo anno di contratto.

La Juventus punta ora a ritrovare solidità e risultati positivi sotto la guida di Tudor, con l'obiettivo di concludere la stagione nel migliore dei modi e garantire la partecipazione alle competizioni europee nella prossima annata.

