Serie A, le panchine traballanti: chi rischia l'esonero prima di natale?

In Serie A, sono già quattro le panchine saltate. Daniele De Rossi è stato il primo a essere esonerato, il 18 settembre, dopo quattro giornate con la Roma. Gli è subentrato Ivan Juric, ma anche lui è stato sollevato dall'incarico il 10 novembre, dopo la dodicesima giornata. Il Lecce ha interrotto il rapporto con Ivan Gotti il 9 novembre, sostituendolo con Marco Giampaolo. Il Genoa, il 19 novembre, ha esonerato Alberto Gilardino, affidando la squadra a Patrick Vieira.

Ora l'attenzione si sposta su chi potrebbe essere il prossimo a lasciare la panchina. Paolo Zanetti è a forte rischio dopo la pesante sconfitta del Verona contro l'Empoli per 1-4, che ha portato i gialloblù al 17° posto insieme al Como. Il direttore sportivo Sean Sogliano ha dichiarato di voler decidere entro 24-48 ore il futuro del tecnico ex Empoli. Anche Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia ultimo in classifica con soli 9 punti, è in bilico, complici un trend preoccupante di 4 sconfitte e un pareggio nelle ultime 5 gare.

Situazione delicata anche per Alessandro Nesta al Monza. Stasera, contro l’Udinese, si gioca il futuro, con i brianzoli che non vincono da cinque partite (3 sconfitte e 2 pareggi). Cecs Fabregas al Como non gode di maggiore serenità: la squadra non vince da 9 giornate (5 ko e 4 pareggi). Paolo Vanoli, tecnico del Torino, vede scricchiolare la sua posizione dopo sei partite senza vittorie (4 sconfitte e 2 pareggi), nonostante i granata siano attualmente all'11° posto.

Tra le big, la situazione più delicata riguarda Paulo Fonseca. Il Milan è solo settimo in classifica con 22 punti dopo 14 partite, al pari del Bologna. Sebbene i rossoneri abbiano recuperato in Champions League con tre vittorie consecutive, incluso un successo al Bernabeu contro il Real Madrid, ulteriori passi falsi potrebbero compromettere la stabilità della panchina portoghese.

