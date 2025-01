Juventus, Thiago Motta a rischio esonero: contatti con Xavi Hernandez per la panchina

Secondo un'indiscrezione riportata da L'Equipe, la Juventus starebbe valutando un possibile cambio di guida tecnica, con Thiago Motta a rischio esonero. La dirigenza bianconera avrebbe avviato contatti esplorativi con Xavi Hernandez, attualmente senza panchina dopo l'esperienza al Barcellona, dove ha vinto Liga e Supercoppa spagnola nel 2023. Il tecnico spagnolo, corteggiato anche da club sauditi, sarebbe un profilo interessante per il club torinese, grazie alla sua filosofia di gioco simile a quella di Motta.

I risultati della Juventus in questa stagione sono stati altalenanti. In Serie A, i bianconeri occupano il quinto posto con 37 punti, a due lunghezze dalla Lazio quarta, ma molto distanti dalla vetta, saldamente in mano all'Inter di Conte con 53 punti. La recente sconfitta contro il Napoli, in cui Anguissa e Lukaku hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Kolo Muani, ha ulteriormente complicato la situazione.

Anche in Champions League, la Juventus ha alternato grandi prestazioni, come le vittorie contro Lipsia e Manchester City, a gare deludenti. Attualmente è al 17° posto nella fase a gironi, con 12 punti, a una sola lunghezza dalla zona che garantirebbe l'accesso agli ottavi di finale.

A peggiorare il quadro, ci sono tensioni interne allo spogliatoio, come la risoluzione del contratto di Danilo, ora al Flamengo, e l'esclusione di Vlahovic, spesso lasciato fuori per scelta tecnica. Questi fattori hanno spinto la dirigenza juventina a considerare un cambio in panchina, valutando il profilo di Xavi come possibile successore di Motta.

