Alluvioni in Spagna: il bilancio sale a 223 vittime, re Felipe VI torna a Valencia

Le devastanti alluvioni che hanno colpito la Spagna, in particolare la regione di Valencia, hanno causato finora 223 vittime confermate, con 78 persone ancora disperse. Il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, ha comunicato su X che 215 decessi si sono verificati a Valencia, sette in Castilla-La Mancha e uno in Andalusia. Inoltre, 48 vittime non sono state ancora identificate.

In risposta alla tragedia, re Felipe VI ha annunciato una nuova visita nella regione di Valencia, prevista per martedì. L'ufficio reale ha confermato l'intenzione del sovrano di tornare nelle zone colpite, dopo la visita del 3 novembre a Paiporta, durante la quale lui e la regina Letizia erano stati accolti da proteste. La popolazione, esasperata per la gestione dell'emergenza, aveva lanciato fango e accusato di negligenza sia i reali che i rappresentanti politici presenti, tra cui il premier Pedro Sánchez e il presidente regionale Carlos Mazón.

Le autorità continuano le operazioni di soccorso e ricerca dei dispersi, mentre la popolazione locale affronta le conseguenze di una delle peggiori catastrofi naturali nella storia recente del Paese. Il governo ha stanziato fondi per supportare le comunità colpite e avviato indagini per comprendere le cause e migliorare la gestione delle emergenze future.

La visita di re Felipe VI rappresenta un segnale di vicinanza alle vittime e alle loro famiglie, nonché un impegno delle istituzioni nel sostenere la ricostruzione e il ritorno alla normalità nelle aree devastate dalle inondazioni.