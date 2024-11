Juventus-Torino: Orario, Probabili Formazioni e Dove Vederla in TV

Oggi, sabato 9 novembre 2024, alle ore 20:45, l'Allianz Stadium di Torino ospiterà il tanto atteso derby della Mole tra Juventus e Torino, valido per la dodicesima giornata di Serie A. Questo incontro rappresenta un test significativo per entrambe le squadre, desiderose di consolidare le proprie ambizioni stagionali.

La Juventus, reduce da un pareggio 1-1 contro il Lille in Champions League, ha mostrato segnali di ripresa in campionato, con una vittoria ottenuta a Udine che l'ha portata a -4 dal Napoli capolista. L'allenatore Thiago Motta ha apportato modifiche tattiche per migliorare le prestazioni della squadra.

Il Torino, dopo un avvio promettente, sta attraversando un periodo difficile, con cinque sconfitte nelle ultime sei partite. La sconfitta interna contro la Fiorentina ha lasciato la squadra al decimo posto in classifica con 14 punti. La posizione dell'allenatore Paolo Vanoli è sotto esame, e una prestazione positiva nel derby potrebbe alleviare la pressione sulla sua panchina.

Probabili Formazioni

Juventus (4-2-3-1):

- Portiere: Di Gregorio

- Difensori: Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso

- Centrocampisti: Thuram, Locatelli; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz

- Attaccante: Vlahovic

Allenatore: Thiago Motta

Torino (3-5-2):

- Portiere: Milinkovic-Savic

- Difensori: Walukiewicz, Coco, Masina

- Centrocampisti: Lazaro, Vlasic, Ricci, Linetty, Vojvoda

- Attaccanti: Njie, Sanabria

Allenatore: Paolo Vanoli

Dove Vederla in TV e Streaming

Il derby della Mole sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, canale 202, e in streaming su SkyGo. Inoltre, la partita sarà disponibile su DAZN, piattaforma che offre la trasmissione in esclusiva di tutte le partite di Serie A. Gli abbonati possono seguire l'incontro tramite l'app di DAZN, accessibile su dispositivi mobili, smart TV e console di gioco.

Statistiche e Curiosità

La Juventus ha mantenuto l'imbattibilità negli ultimi 18 derby della Mole, con 14 vittorie e 4 pareggi. L'ultimo successo del Torino in casa della Juventus risale al 9 aprile 1995, quando vinse 1-2. Da allora, in 17 sfide, la Juventus ha ottenuto 12 vittorie e 5 pareggi. Inoltre, considerando tutte le competizioni, la Juventus è rimasta imbattuta negli ultimi 18 derby di Torino: 14 vittorie dei bianconeri e quattro pareggi; da quando Allegri è tornato in bianconero, la sua squadra ha raccolto tre vittorie e un pareggio nei derby della Mole, andando sempre a segno.

Per il Torino, Antonio Sanabria è l'unico giocatore della rosa ad aver segnato contro la Juventus in Serie A, con una doppietta nel derby dell'aprile 2021. In questo campionato, l'attaccante granata ha messo a referto cinque gol ed è a meno uno dal suo record personale in un singolo torneo di Serie A (sei reti sia nel 2021/22 che nel 2019/20).

La Juventus ha tenuto la porta inviolata sette volte nelle ultime 12 partite di campionato: da quando è tornato Allegri sulla panchina bianconera (agosto 2021), nessuna formazione in Serie A ha collezionato più clean sheet dei piemontesi (37, come il Napoli).

Il Torino ha un punto in meno (9 vs 10) rispetto alle prime sette gare dello scorso campionato e come nel torneo 22/23 in tre partite non ha segnato; i granata – a secco di gol da due gare di fila – non rimangono per tre turni di Serie A consecutivi senza segnare da novembre 2014 con Ventura in panchina.

Solo Atalanta e Inter (cinque ciascuna) hanno collezionato più clean sheet di Torino e Juventus (quattro entrambe) in questa Serie A; i granata inoltre hanno concesso agli avversari 68 tiri finora, soltanto Napoli (50) e Roma (53) hanno fatto meglio in queste prime sette giornate.

Nelle prime quattro partite di questo campionato, la Juventus ha generato un valore di Expected Goals medio di 1.94 a match, dato che è crollato nelle ultime tre gare (0.93 a partita).

Federico Chiesa ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime sette sfide contro il Torino in Serie A: per lui una rete e due assist in maglia bianconera e due passaggi vincenti con la Fiorentina – i granata sono infatti la formazione contro cui il classe ’97 ha fornito più assist in Serie A (quattro).

Uno dei tre gol segnati con la Juventus in Serie A da Manuel Locatelli è arrivato contro il Torino, nel derby vinto 1-0 del 2 ottobre 2021; il classe ’98 non trova la rete in campionato dal 9 gennaio 2022 contro la Roma: da allora è il centrocampista attualmente nella competizione che ha disputato più partite nel massimo torneo senza far gol (49).