Cagliari-Milan: orario, probabili formazioni e dove seguire la diretta

Dopo l'entusiasmante vittoria in Champions League contro il Real Madrid, il Milan torna a concentrarsi sul campionato italiano. Oggi, sabato 9 novembre 2024, alle ore 18:00, i rossoneri affronteranno il Cagliari all'Unipol Domus, nell'anticipo della dodicesima giornata di Serie A.

Attualmente, la squadra guidata da Paulo Fonseca occupa il settimo posto in classifica con 17 punti, avendo una partita da recuperare contro il Bologna. Il Cagliari, allenato da Davide Nicola, si trova al quartultimo posto con 9 punti, precedendo Monza, Venezia e Lecce, tutte a quota 8.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Cagliari dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1:

- Portiere: Scuffet

- Difensori: Zappa, Palomino, Luperto, Augello

- Centrocampisti: Makoumbou, Deiola

- Trequartisti: Zortea, Gaetano, Luvumbo

- Attaccante: Piccoli

Il Milan, invece, potrebbe presentarsi con lo stesso modulo:

- Portiere: Maignan

- Difensori: Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez

- Centrocampisti: Fofana, Reijnders

- Trequartisti: Chukwueze, Pulisic, Leao

- Attaccante: Camarda

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle 17:30. Gli abbonati potranno seguire l'incontro tramite l'applicazione su smart TV, dispositivi mobili o attraverso il sito ufficiale.

Questo match rappresenta un'opportunità cruciale per entrambe le squadre: il Milan mira a consolidare la propria posizione in classifica e a mantenere alta la fiducia dopo il successo europeo, mentre il Cagliari cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. La sfida promette emozioni e sarà un banco di prova significativo per valutare le ambizioni stagionali di entrambe le formazioni.