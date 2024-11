Grave incidente a Castions di Strada: la giovane Alexia in condizioni critiche

Nella serata di giovedì 7 novembre 2024, intorno alle 19:30, si è verificato un grave incidente stradale nel centro di Castions di Strada (Udine), in via Roma. Alexia Vecchiato, 22 anni, mentre era alla guida della sua auto, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento. L'auto ha impattato violentemente contro il muro di un'abitazione e si è ribaltata sul marciapiede.

La giovane è rimasta incastrata nell'abitacolo, perdendo conoscenza. I soccorritori del 118, giunti tempestivamente sul posto, l'hanno intubata e trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi rimane riservata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latisana, che stanno conducendo le indagini per determinare le cause dell'accaduto. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla rimozione dei detriti dalla carreggiata. A causa delle operazioni di soccorso e pulizia, la strada è rimasta chiusa al traffico per un periodo prolungato.

Questo incidente ha scosso profondamente la comunità locale, che ora attende con apprensione aggiornamenti sulle condizioni di salute della giovane Alexia.