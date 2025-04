Udine, precipita in un burrone cercando il cane: salvata nei boschi di Zovello

Stava cercando il proprio cane nei boschi vicino Zovello, in provincia di Udine, quando è precipitata in un burrone. La donna è caduta per circa quaranta metri lungo un terreno ripido e pieno di alberi schiantati. A lanciare l'allarme è stata lei stessa, permettendo l'intervento tempestivo di sette operatori del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia, supportati da Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.

I soccorritori, grazie alle coordinate fornite dalla Sores, hanno raggiunto la zona a piedi. Una volta individuata la donna, l’equipe sanitaria dell’elisoccorso regionale è stata calata con il verricello assieme al tecnico del Soccorso Alpino. Dopo essere stata stabilizzata e messa in barella, la donna è stata trasportata in una zona più accessibile, utilizzando corde per garantire la sicurezza. Da lì, è stata recuperata con il verricello e trasferita in ospedale. Il cane è stato ritrovato poco dopo in buone condizioni.

