Udine, Incendio a Bicinicco: deposito di scarti di legno in fiamme

Oggi, a Bicinicco, in provincia di Udine, si è verificato un incendio in un deposito di scarti della lavorazione del legno. I vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti dalle 12 con sei squadre, supportate da due autobotti e dalla squadra Nbcr provinciale (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), per domare le fiamme. L'incendio ha interessato un deposito a cielo aperto, utilizzato da un’azienda produttrice di pannelli truciolari e pannelli in fibre di legno pressato. Le operazioni di spegnimento sono rese difficili dal vento che alimenta il rogo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza una cabina del gas e gli impianti esterni dell'azienda, proteggendoli dalle fiamme. Per supportare l'intervento, sono giunte in aiuto una squadra e un'autobotte dal distaccamento di San Vito al Tagliamento, un'autobotte dal comando di Gorizia e l’elicottero Drago del Reparto Volo del comando di Venezia. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma non si registrano persone coinvolte.

Incidente mortale sull'A4 a Udine: un morto e due feriti gravi - Scontro mortale sull'autostrada A4 Torino-Trieste all'altezza di Udine, nel territorio comunale di Ronchis, nei pressi del ponte sul Tagliamento. L'incidente, avvenuto intorno alle 16.50, ha coinvolto un'autoarticolato, una bisarca e un'autovettura. Dai primi accertamenti, sembra che la bisarca abbia tamponato la vettura e l'autoarticolato, causando un violento incendio che ha avvolto sia la bisarca che l'autovettura.

Fischi all'inno israeliano durante Italia-Israele in Nations League: tensione al Bluenergy Stadium di Udine - Durante la partita di Nations League tra Italia e Israele, valida per la quarta giornata del gruppo 2 di Lega A, si sono verificati momenti di tensione al Bluenergy Stadium di Udine. Prima dell'inizio del match, una parte del pubblico ha fischiato durante l'esecuzione dell'inno nazionale israeliano, creando un'atmosfera di disagio.

Allerta massima a Udine per la partita Italia-Israele e corteo pro-Palestina - La città di Udine si prepara ad affrontare una serata ad alta tensione in occasione della partita di Nations League tra Italia e Israele, in programma oggi alle 20:45 presso lo stadio Friuli. La situazione è resa ancora più delicata dalla manifestazione organizzata dal Comitato per la Palestina, che ha attirato l’adesione di oltre 85 associazioni e prevede un corteo nel centro città, a partire dalle 17:00.