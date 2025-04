Udine, incendio su barca a Palazzolo dello Stella: dispersa una donna tedesca, ferito un uomo

Una donna di origine tedesca risulta ancora dispersa dopo un incendio divampato nella notte su un'imbarcazione ormeggiata lungo il fiume a Palazzolo dello Stella, in provincia di Udine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche della donna. Secondo una prima ricostruzione, a bordo si trovavano due persone: l’uomo è riuscito a mettersi in salvo, riportando comunque ustioni, ed è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. La donna non sarebbe riuscita a fuggire ed è rimasta intrappolata nella barca in fiamme. Le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire le cause del rogo sono ancora in corso.

