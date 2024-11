ACEMAGIC - le migliori offerte anticipate del Black Friday

Le migliori offerte anticipate del Black Friday su mini PC e laptop ACEMAGIC nel 2024

ACEMAGIC è lieta di annunciare il lancio della sua attesissima vendita del Black Friday 2024, che offre sconti imbattibili sui migliori Mini PC e laptop. Rivolgendosi a professionisti, giocatori e appassionati di tecnologia, l'ampia gamma di prodotti ACEMAGIC garantisce qualcosa per tutti. La vendita di quest'anno promette sconti senza precedenti, rendendola il momento perfetto per provare le ultime innovazioni informatiche e migliorare il tuo spazio di lavoro digitale.

Saldi anticipati del Black Friday: acquista e risparmia di più!

Dal 7 all'11 novembre, ACEMAGIC invita i clienti a iniziare con un'anticipata prevendita del Black Friday, offrendo un ulteriore sconto del 5% sugli articoli già scontati. Questo periodo di accesso anticipato offre un'opportunità esclusiva ai clienti di assicurarsi i loro dispositivi ideali prima dell'evento principale e di godere di risparmi ancora maggiori. Con offerte a tempo limitato disponibili solo fino a esaurimento scorte, i clienti sono incoraggiati ad agire rapidamente per evitare di perdere queste offerte a tempo limitato.

Perché scegliere le offerte del Black Friday di ACEMAGIC?

Il Black Friday è il momento ottimale dell'anno per aggiornare la tecnologia e le eccezionali offerte di ACEMAGIC semplificano l'acquisto di dispositivi di alta qualità e ad alte prestazioni a prezzi leader del settore. Che tu stia cercando un dispositivo compatto per il lavoro, un PC da gioco ad alte prestazioni o un laptop economico, la gamma versatile di ACEMAGIC ha ciò che fa per te.Con il rapido ritmo della tecnologia, mantenere i dispositivi aggiornati è fondamentale, soprattutto per il gaming e l'uso professionale. La vendita del Black Friday di ACEMAGIC è l'occasione perfetta per aggiungere un nuovo dispositivo affidabile alla tua configurazione e sperimentare una transizione digitale senza interruzioni.

Offerte in evidenza per il Black Friday 2024 di ACEMAGIC

Ecco alcune delle offerte eccezionali che ACEMAGIC sta offrendo questo Black Friday, pensate per aiutare i clienti a risparmiare di più e godere di un'esperienza digitale superiore:

Le migliori offerte anticipate per laptop del Black Friday

ACEMAGIC AX15 Intel Alder Lake N97 15,6" Laptop (16 GB + 512 GB SSD) - € 265,05 (41% di sconto)

ACEMAGIC AX16 Intel Alder Lake N97 16,1" Laptop (16 GB + 512 GB SSD) - € 274,55 (50% di sconto)

ACEMAGIC AX16 Pro AMD Ryzen 7 5825U 16,1" Laptop (16 GB + 512 GB SSD) - € 388,55 (35% di sconto)

ACEMAGIC X1 Dual-Screen Intel Core i7-1255U (16 GB + 1 TB SSD) - € 844,55 (40% di sconto)

ACEMAGIC AMR5 AMD Ryzen 7 5700U Mini PC (16 GB di RAM + 512 GB di SSD) - € 246,05 (48% di sconto)

ACEMAGIC AM06 Pro AMD Ryzen 7 5825U Mini PC (32 GB di RAM + 512 GB di SSD) - € 331,55 (45% di sconto)

ACEMAGIC S1 Intel 12th Alder Lake N95 Mini PC (16 GB + 1 TB di SSD) - € 170,05 (43% di sconto)

ACEMAGIC AM08 Pro AMD Ryzen 7 8845HS Mini PC (32 GB di RAM + 1 TB di SSD) - € 579,00 (32% di sconto)

ACEMAGIC F1A Intel Core i9-12900H Mini PC (32 GB di RAM + 1 TB di SSD) - € 474,05 (38% di sconto)

ACEMAGIC M1A TANK 03 Intel Core i9-12900H RTX4060 Gaming Mini PC (32 GB RAM + 1 TB SSD) - € 987,05 (38% di sconto)

ACEMAGIC M2A Intel Core i9-12900H RTX3080 Gaming Mini PC - € 977,55 (36% di sconto)