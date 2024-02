ACEMAGIC Mini PC: dopo i virus risoluzione completa e future misure di sicurezza

Incidente relativo al virus ACEMAGIC Mini PC

Risoluzione completa e future misure di sicurezza

ACEMAGIC ha affrontato in modo proattivo un incidente di virus isolato che ha colpito uno specifico lotto di mini PC. L'incidente è stato identificato tramite Windows Defender, rilevando la presenza delle famiglie di malware Bladabindi e Redline nella cartella ENDEV, richiedendo un'indagine approfondita e rapide misure correttive.L'incidente è derivato da modifiche al software apportate dagli sviluppatori per ridurre i tempi di avvio, che hanno inavvertitamente influenzato le impostazioni di rete e omesso le firme digitali, portando a segnalazioni di mini PC infetti da virus prodotti prima del 18 novembre 2023.

Soluzioni complete implementate:

In risposta a questo incidente, ACEMAGIC ha stabilito un triplice approccio per affrontare le preoccupazioni dei consumatori e mitigare l’impatto dell’incidente legato al virus:

Politica di restituzione:

I clienti possono controllare la data di produzione sull'adesivo inferiore del proprio dispositivo per determinare se è interessato.Per i prodotti fabbricati tra settembre e novembre saranno previsti rimborsi completi e spese di spedizione per la restituzione.

Politica di conservazione del prodotto:

Anche se i file stessi non rappresentano alcun danno, si consiglia ai clienti di eliminare i file interessati o di eseguire una reinstallazione pulita del sistema operativo.I sistemi operativi e le istruzioni dettagliate saranno forniti da ACEMAGIC.Per i clienti che scelgono di trattenere i propri prodotti, forniremo un risarcimento fino al 25% del prezzo dell'ordine. Per avere diritto al rimborso del 25%, i clienti devono fornire il numero d'ordine del sito ufficiale, uno screenshot del browser preinstallato (upsearch) e uno screenshot del virus rilevato.

Servizio di cambio:

ACEMAGIC si impegna ad assistere i clienti al meglio delle nostre capacità nel processo di scambio, garantendo la tutela dei loro diritti.

Compensazione aggiuntiva:I clienti interessati riceveranno uno sconto minimo del marchio del 10% dopo la verifica, applicabile per l'acquisto di nuovi prodotti.

Misure di sicurezza proattive per il futuro:

ACEMAGIC riconosce la necessità di migliorare le pratiche di sicurezza per evitare che incidenti simili si verifichino in futuro. ACEMAGIC sta implementando le seguenti misure:

- Rafforzamento dell'autenticazione della firma digitale per tutto il software per impedire modifiche non autorizzate.

- Implementazione di revisioni e controlli di sicurezza completi per il codice sorgente del prodotto.- Creazione di un solido sistema di gestione del ciclo di vita del prodotto per il monitoraggio e la gestione della sicurezza.

- Fornire tempestivi aggiornamenti di sicurezza e patch per risolvere le vulnerabilità.Inoltre,

ACEMAGIC sta rafforzando le proprie norme interne sulla gestione della protezione dai virus informatici per ridurre al minimo i rischi futuri, garantendo un controllo rigoroso sull'uso di dispositivi di archiviazione rimovibili, vietando l'uso di software non autorizzato e implementando controlli regolari dei virus nei sistemi informativi sensibili.

Prendendo nota del nostro impegno:

ACEMAGIC si rammarica profondamente dell'interruzione e continua a impegnarsi a offrire i più alti standard di servizio al cliente. Il download dell'installazione pulita del sistema è disponibile sul sito Web ufficiale, con l'assistenza clienti pronta ad assistere.

Per ulteriori domande o feedback, contattare il team di assistenza clienti ACEMAGIC all'indirizzo [email protected].

I possessori di mini PC ACEMAGIC accedono all'installazione pulita del sistema e al video di istruzioni all'indirizzo:

https://www.acemagic.com/pages/drivers-downloadshttps://acemagic.de/pages/drivers-downloads

Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai risultati della scansione di Windows Defender e agli screenshot dei certificati digitali cinesi e inglesi forniti:

https://docs.google.com/document/d/1sMbLg83r1udETxPizqEz-TU_nH1hPe0I/edit?usp=sharing&ouid=108080748525834547936&rtpof=true&sd=true