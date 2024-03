Acemagic Mini Gaming PC AM18 Recensione

Oggi vi parlo di un Mini PC da gaming speciale, Acemagic Mini Gaming PC AM18. Nel panorama dei Mini PC da gaming, l'Acemagic Mini Gaming PC AM18 si distingue per la sua eccezionale combinazione di dimensioni contenute e prestazioni elevate. In questa recensione, analizzo in dettaglio le caratteristiche e le potenzialità di questo dispositivo, offrendo una valutazione completa delle sue capacità in ambito videoludico e non solo.

Design e Caratteristiche

L'AM18 si distingue per un design elegante e compatto realizzato con un telaio in alluminio anodizzato nero di dimensioni contenute (220 x 140 x 42 mm). La sua leggerezza e portabilità lo rendono ideale per un'utenza che desidera giocare e lavorare in qualsiasi luogo, garantendo flessibilità e facilità di trasporto. Il pannello frontale ospita un pulsante di accensione, due porte, una porta USB 2.0 e un jack audio da 3,5 mm, offrendo un'ampia gamma di connessioni per periferiche e dispositivi multimediali. Il pannello posteriore, inoltre, presenta due porte HDMI, una porta, una portae l'alimentazione, garantendo una connettività completa e versatile per soddisfare diverse esigenze. L'AM18 coniuga sapientemente estetica e funzionalità offrendo un design elegante e compatto abbinato a una dotazione completa di porte e connessioni. La sua natura versatile lo rende adatto a un'ampia gamma di utilizzi, dal gaming all'utilizzo quotidiano.

Prestazioni Generali

L'si distingue come un dispositivo versatile e performante, ideale per un'ampia gamma di applicazioni quotidiane. Le sue caratteristiche avanzate lo rendono un valido alleato per utenti che necessitano di un PC affidabile, efficiente e silenzioso. Al centro dell'AM18 pulsa il potente processore AMD Ryzen 7 7840HS dotato di 8 core e 16 thread con una frequenza fino a 5,1 GHz. Come storage è disponibile unabbinato aa 5600 MHz; quindi, questo sistema offre un'ampia potenza di elaborazione per gestire senza sforzo qualsiasi attività quotidiana. L'AM18 si dimostra un valido alleato per qualsiasi tipo di attività , garantendo prestazioni affidabili e un'esperienza d'uso confortevole. La sua potenza è più che sufficiente per gestire software di montaggio audio e video, software di, streaming multimediale, navigazione web,e multitasking, offrendo sempre un'esperienza fluida e reattiva.

L'è un dispositivo relativamente silenzioso con un. Le ventole di raffreddamento si attivano solo quando il dispositivo è sotto carico pesante e anche in quel caso il rumore è sopportabile. Le temperature rimangono basse anche durante le sessioni di gioco prolungate, garantendo un ambiente di lavoro o di intrattenimento tranquillo e confortevole. L'AM18 viene fornito conpreinstallato. Il dispositivo è inoltre compatibile con SteamOS e altre distribuzioni Linux, offrendo agli utenti la flessibilità di scegliere il sistema operativo più adatto alle proprie esigenze.

Radeon 780M: Scheda Grafica Integrata

Acemagic Mini Gaming PC AM18 non ha una scheda video dedicata, ma è comunque in grado di gestire molti giochi grazie alla GPU AMD Radeon 780M. I punteggi dei vari test di benchmark della GPU Radeon 780M sono superiori del 12% rispetto alla Radeon 680M. L'AMD Radeon 780M è una ottima scheda grafica integrata rilasciata all'inizio del 2023. Si basa sull'architettura RDNA 3 ed è realizzata con un processo produttivo a 4 nm. La 780M ha 12 Compute Unit (CU) che si traducono in 768 shader core. Ha anche un boost clock fino a 3,0 GHz che è impressionante per una GPU integrata. La Radeon 780M offre una potenza di elaborazione teorica di 4,3 TFLOPS, ed è in grado di riprodurre svariati giochi popolari (Fortnite, Apex Legends, Overwatch, ecc) con una risoluzione di 1080p con frame rate elevati (oltre i 60). Può anche gestire alcuni giochi impegnativi con una risoluzione di 1440p, anche se potrebbe essere necessario abbassare alcune impostazioni per mantenere prestazioni fluide.

Ecco alcune delle caratteristiche principali della Radeon 780M:

12 unità di calcolo (768 core shader)

Clock fino a 3,0 GHz

Processo a 4 nm

DirectX 12 Ultimate

Accelerazione ray tracing hardware

Conclusione

In conclusione, l'Acemagic Mini Gaming PC AM18 si configura come una scelta eccellente per coloro che ricercano un'esperienza di gioco di alto livello in un dispositivo caratterizzato da un buon prezzo, dimensioni contenute e facilità di trasporto. L'AM18 si distingue non solo come un PC gaming efficiente, ma anche come un valido strumento per l'utilizzo generale, in grado di gestire con disinvoltura una molteplicità di attività , anche quelle gravose e complesse. Tuttavia, le sue prestazioni elevate, che lo rendono uno dei Mini PC gaming più potenti sul mercato, lo rendono particolarmente appetibile agli appassionati di videogiochi ponendolo più all'attenzione del mondo videoludico. Consigliato!

Voto 9/10

Pro

Dimensioni compatte

Design elegante

Processore potente

Scheda grafica integrata decente

Ampia gamma di porte

Silenzioso e fresco

Prezzo competitivo

Contro