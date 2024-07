ACEMAGIC presenta ACEMAGIC X1

Il primo laptop aziendale con doppio schermo a 360° al mondo

Con una mossa rivoluzionaria volta a ridefinire il mercato dei laptop a doppio schermo, ACEMAGIC ha introdotto ACEMAGIC X1. Il processore Intel Core i7-1255U alimenta questo dispositivo innovativo e dispone di doppi display Full HD da 14 pollici.

Tecnologia rivoluzionaria a doppio schermo ACEMAGIC X1 vanta un esclusivo design a doppio schermo pieghevole orizzontale a 360°, che consente agli utenti una flessibilità senza precedenti nella regolazione dei display per soddisfare le loro esigenze. Che si tratti di videoconferenze, analisi dei dati o multitasking, questa innovativa configurazione a doppio schermo migliora notevolmente l'efficienza collaborativa e il comfort dell'utente.

In aggiunta al suo fascino distintivo, ACEMAGIC ha inciso l'iconica citazione di Steve Jobs, "Resta affamato, resta stupido", in vero oro sul lato sinistro della tastiera. Questo tocco simboleggia la qualità premium e lo spirito innovativo del dispositivo. Più che un semplice laptop, ACEMAGIC X1 è un'efficiente workstation mobile che ridefinisce il concetto di notebook a doppio schermo e stabilisce nuovi standard per il futuro delle operazioni aziendali mobili. Con l'avanzare della tecnologia, ACEMAGIC X1 è destinato a diventare uno strumento indispensabile per i professionisti aziendali.

Per i professionisti che desiderano migliorare la propria efficienza lavorativa con una tecnologia all'avanguardia, ACEMAGIC X1 si distingue come una scelta convincente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale ACEMAGIC o seguire i nostri account sui social media ACEMAGIC.