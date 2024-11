Scanavino: Chiellini nuovo dirigente e bilancio Juventus tra perdite e investimenti

Durante l'Assemblea degli Azionisti della Juventus, l'amministratore delegato Maurizio Scanavino ha illustrato i risultati sportivi ed economici della stagione conclusa. La squadra ha conquistato tre trofei: la formazione femminile ha vinto un titolo, la maschile ha trionfato in Coppa Italia e la squadra paralimpica ha ottenuto un altro successo. Inoltre, la Juventus si è qualificata sia per la UEFA Champions League che per il Mondiale per Club.

Sul fronte finanziario, Scanavino ha evidenziato un aumento del capitale investito nel calciomercato, generando 22,5 milioni di euro, con un impatto finale negativo di circa 44 milioni. Il bilancio si chiude con ricavi operativi di 395 milioni di euro e costi operativi pari a 400 milioni, registrando una perdita operativa di 175 milioni e un risultato d'esercizio negativo di circa 200 milioni. L'assenza dalla Champions League ha inciso per circa 130 milioni, ma le proiezioni future indicano un miglioramento del risultato netto.

Durante la campagna estiva, sono stati effettuati investimenti per 150 milioni di euro, con cessioni pari a 30 milioni che hanno generato plusvalenze di 60 milioni. L'effetto negativo complessivo è stato di 66 milioni di euro, suddivisi in 36 milioni per la stagione corrente e 30 milioni per le stagioni successive.

Un momento significativo dell'assemblea è stato l'applauso per Giorgio Chiellini, al suo esordio nel nuovo ruolo dirigenziale all'interno del club. Scanavino ha sottolineato l'importanza dell'ingresso di Chiellini, evidenziando il suo contributo non solo per la Juventus, ma per l'intero calcio italiano.

La campagna abbonamenti ha registrato oltre 19.000 tessere, con aspettative di risultati significativi e la speranza di stabilire un nuovo record di ricavi per la stagione in corso. Il bilancio al 30 giugno 2024 evidenzia una perdita di 199 milioni di euro, senza rilievi da parte della società di revisione.

Il presidente Gianluca Ferrero, in apertura dell'assemblea, ha espresso il suo apprezzamento per la complessità e la vastità della realtà juventina, che comprende 22 squadre, 650 atleti e 75 academy in tutto il mondo, con oltre 180 milioni di follower sui social, confermandosi il primo brand in Italia.