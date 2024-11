Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL celebra i suoi primi 1.000 giorni con contenuti esclusivi, tra cui un Anniversary Set, carte Evil?Gemella Alternative Art, 1000 Gemme gratuite e molto altro.

Konami annuncia una nuova campagna commemorativa ricca di contenuti per celebrare i primi 1.000 giorni di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL.

Uscito in tutto il mondo a febbraio 2022, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL ha offerto, mese dopo mese, emozionanti Duelli multipiattaforma, eventi e tornei. Ormai parte integrante del Yu-Gi-Oh! World Championship, Yu-Gi-Oh! MASTER DUELè l’incarnazione definitiva, sulle moderne piattaforme gaming, del famoso gioco di carte.

Per celebrare questo nuovo importante traguardo, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL offrirà 1.000 Gemme gratuite e un Coupon per il nuovo pacchetto “Voto della Luce” a tutti i giocatori che effettueranno il log-in durante le celebrazioni. Inoltre, utilizzando le proprie gemme, i giocatori potranno acquistare spettacolari contenuti in-game, tra cui un Anniversary Set contenente accessori a tema, un Terreno in edizione speciale, protezioni e case per le carte, icona profilo e molto altro ancora.

I fan del gioco di carte di Yu-Gi-Oh! e di Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES ameranno il nuovo artwork alternativo di Evil?Gemella, al suo debutto su Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Disponibile anche nel Secret Pack “Illusioni Elettroniche”, il tema Evil Gemella consiste in mostri Demone OSCURUTÀ e LUCE. Evocate Evil?Gemella Ki-sikil ed Evil?Gemella Lil-la per scatenare combinazioni devastanti.

I giocatori desiderosi di fare scorta di Gemme potranno, inoltre, approfittare di alcune promozioni a tempo limitato nello store in-game. Le offerte e le ricompense log-in saranno disponibili fino al 9 gennaio 2025.

I Duellanti potranno scoprire tutti i dettagli di questo importante update durante un esclusivo live stream. Appuntamento il 7 novembre 2024 alle 19:30 sui canali Twitch e YouTube ufficiali Yu-Gi-Oh!. Durante l’evento saranno mostrate inanteprima le nuove carte e sarà ripercorsa la storia di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, dal lancio a oggi, con il Campione del Mondo di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL Emre Kizilates e con Ben Kreutzkamp, tra i partecipanti di spicco degli ultimi World Championship.

Shadow Duelist torna il 23 novembre: Le celebrazioni di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL proseguiranno con un nuovo torneo Shadow Duelist. Introdotto in Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL lo scorso mese, Shadow Duelist vede i Duellanti sfidare una celebrità a sorpresa in un’epica sfida. Nuovi premi unici vi attendono e un nuovo sfidante si prepara ad affrontare i migliori Duellanti del torneo. Il 23 novembre dalle 24:00 sarà possibile seguire sui canali ufficiali Twitch e YouTube le fasi conclusive del torneo e scoprire il volto del nuovo sfidante. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è l’esperienza digitale definitiva dell’iconicoYu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG). Affascinante grafica 4K*, più di 10.000 carte da collezionare, una lunga campagna single-player Solo Mode, Duelli online, tornei, eventi e molto altro.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è disponibile in free-to-play con acquisti in-game su PlayStation5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Steam, Nintendo Switch, iOS e Android.