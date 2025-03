Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL celebra 80 milioni di download

KONAMI è lieta di annunciare che Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL ha superato gli 80 milioni di download in tutto il mondo. Per celebrare l'importante traguardo, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL offre fino a 1.000 gemme gratuite ai giocatori che effettueranno il login durante le celebrazioni. Inoltre, i giocatori potranno anche ottenere non uno ma ben tre pack gratuiti del nuovissimo “Metal Raiders' Dominance”, oltre a un'icona Mago Silente LV8 disponibile come bonus login gratuito.

Da poco più di tre anni, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL offre emozionanti Duelli cross-platform, una grafica straordinaria in grado di donare nuova vita alle carte ed entusiasmanti eventi e tornei. Ormai parte integrante del Campionato Mondiale di Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL rappresenta l’incarnazione definitiva del famoso gioco di carte collezionabili sulle moderne piattaforme gaming.

Ottenuti nuovi poter da Metalmorph Massimo e dotato di lucenti artigli metallici, Drago Metallico Pieno Nero Occhi Rossi è il cuore del nuovissimo Selection Pack. Da una nuova dimensione, arriva un illusionista evoluto di ineguagliabile bravura: Artistamagus Alto Mago del Trapezio.

Bonus login giornalieri:

GIORNO 1: 300 GemmeGIORNO 2: Nuovo Selection Pack Ticket x1 (Min. 1 SR garantito)GIORNO 3: 200 GemmeGIORNO 4: Nuovo Selection Pack Ticket x1GIORNO 5: 200 GemmeGIORNO 6: Icona LP 8000GIORNO 7: 100 GemmeGIORNO 8: Nuovo Selection Pack Ticket x1GIORNO 9: 100 GemmeGIORNO 10: 100 Gemme

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è l’esperienza digitale definitiva dell’iconico Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG). Affascinante grafica 4K*, più di 10.000 carte da collezionare**, una lunga campagna single-player Solo Mode, Duelli online, tornei, eventi e molto altro.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è disponibile in free-to-play con acquisti in-game su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Steam, Nintendo Switch, iOS e Android.

