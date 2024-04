Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL celebra 60 milioni di download

Effettuate l'accesso per ottenere GRATUITAMENTE 1.000 gemme e un nuovo fiammeggiante Selection Pack

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) è felice di annunciare che Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL ha superato i 60 milioni di download in tutto il mondo.Da poco più di due anni, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL offre emozionanti Duelli cross-platform, una grafica straordinaria in grado di donare nuova vita alle carte ed entusiasmanti eventi e tornei mensili. Ormai parte integrante del Campionato Mondiale di Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL rappresenta l’incarnazione definitiva del famoso gioco di carte collezionabili sulle moderne piattaforme gaming.Per festeggiare il nuovo importante traguardo, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL offrirà, a tutti i giocatori che effettueranno l’accesso durante le celebrazioni, un totale di 1.000 gemme gratuite. Inoltre, i duellanti che accederanno al gioco potranno aggiudicarsi non uno ma ben tre pack gratuiti della nuovissima "Arena Fiammeggiante".Questo Selection Pack apre la strada al grande ritorno del fiammeggiante archetipo "Vulcanico", portando in-game nuove carte come Imperatore Vulcanico e Falò, oltre a offrire nuove carte "Abominio Svincolato".Infine, per i giocatori che vorranno fare scorta di gemme aggiuntive, sarà attiva una vantaggiosa vendita a tempo limitato nello store in-game. Sia la vendita di gemme sia le ricompense per il login saranno disponibili fino al 23 aprile.Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è l’esperienza digitale definitiva dell’iconico Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG). Affascinante grafica 4K*, più di 10.000 carte da collezionare**, una lunga campagna single-player Solo Mode, Duelli online, tornei, eventi e molto altro.Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è disponibile in free-to-play con acquisti in-game su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Steam, Nintendo Switch, iOS e Android.