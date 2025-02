Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL terzo anniversario

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL CELEBRA IL TERZO ANNIVERSARIO CON ESCLUSIVE RICOMPENSE INGAME

Grazie alla Campagna Login, i Duellanti potranno mettere le mani su un’edizione Royal Finish con artwork alternativo di Neos EROE Elementale, numerosi Pack 3° Anniversario e 1.000 Gemme!

KONAMI annuncia la Celebration Campaign per il 3° Anniversario di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, campagna ingame con nuovi entusiasmanti contenuti e un nuovo look per una storica carta.

Disponibile in tutto il mondo da febbraio 2022, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL offre ai Duellanti un'esperienza coinvolgente e multipiattaforma. Grazie a una grafica affascinante e a effetti dinamici, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è diventato in breve tempo il modo migliore per divertirsi con l'iconico gioco di carte sulle moderne piattaforme gaming.

Durante la 3rd Anniversary Celebration Campaign, i Duellanti che effettueranno il login potranno ottenere un esclusivo Neos EROE Elementale con artwork alternativo e caratterizzato dall'opulenta Royal Finish, tre 3rd Anniversary Pack e 1.000 Gemme.

Ecco l'elenco completo dei bonus login giornalieri:

Giorno 1: 3rd Anniversary Pack x1

Giorno 2: 500 Gemme

Giorno 3: Neos EROE Elementale (Artwork alternativo e Royal Finish UR)

Giorno 4: 3rd Anniversary Pack x1

Giorno 5: 200 Gemme

Giorno 6: 100 Gemme

Giorno 7: 3rd Anniversary Pack x1

Giorno 8: 100 Gemme

Giorno 9: Neos EROE Elementale (Icona con artwork alternativo)

Giorno 10: 100 Gemme

Inoltre, sarà disponibile una campagna separata durante la quale i Duellanti potranno invitare nuovi e vecchi* giocatori. Così facendo, riceveranno le seguenti ricompense in base al numero di volte in cui sarà inserito il loro codice univoco:

Ricompensa #1: Structure Deck "Blaze of Albaz" x1

Ricompensa #2: 4 Carte

Ricompensa #3: Card Protector

Ricompensa #4: 6 Carte

Ricompensa #5: 50 Gemme

*Giocatori che non hanno effettuato l’accesso nelle ultime due settimane.

Sia chi invita sia chi viene invitato riceverà, infine, ulteriori ricompense una volta raggiunto il grado Bronzo VI:

Ricompense per chi invita:

Bronze IV Ricompensa #1: 100 Gemme

Bronze IV Ricompensa #2: 50 Gemme

Bronze IV Ricompensa #3: 5 Gemme

Bronze IV Ricompensa #4: Legacy Pack Ticket (Min. 1 SR garantito) x3

Bronze IV Ricompensa #5: 50 Gemme

Ricompense per chi è stato invitato:

4 Carte

30 Legacy Pack Ticket

