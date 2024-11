Meteo, Caldo anomalo in Europa verso la fine: ondata di freddo e maltempo in arrivo

Il caldo anomalo che ha caratterizzato l'Italia nelle ultime settimane è destinato a terminare. Secondo le previsioni meteorologiche, a partire da domenica 10 novembre, le temperature inizieranno a diminuire, con un calo più significativo previsto da martedì 12 novembre. In questa data, un'ondata di aria fredda proveniente dall'Artico interesserà l'Europa centrale, coinvolgendo Polonia, Germania, Francia e Nord Italia.

Andrea Garbinato, responsabile della redazione del sito iLMeteo.it, ha confermato che attualmente l'Europa sta vivendo temperature superiori alla media stagionale, con anomalie termiche fino a +13°C in Scandinavia e Scozia. Tuttavia, a partire da domenica, si prevede una diminuzione delle temperature nelle regioni orientali e centrali del continente, mentre le Isole Britanniche e le zone artiche manterranno condizioni più miti. Questo cambiamento segnerà l'inizio di una fase più fredda, con l'arrivo di correnti artiche.

In Italia, le temperature massime previste per la prossima settimana indicano valori di 7°C a Torino, 8-9°C a Milano e Bologna, 12°C a Genova, 13-14°C a Firenze e Roma, 16°C a Napoli e 19°C a Palermo. Sebbene questi valori siano tipici del periodo autunnale, il contrasto con le recenti temperature elevate potrebbe far percepire un freddo più intenso. Infatti, nelle ultime settimane, l'Italia ha registrato temperature insolitamente alte, con massime fino a 21°C al Nord e picchi di 25°C nelle Isole Maggiori, 22°C a Napoli e 21°C a Roma e Latina.

Dal punto di vista meteorologico, è importante prestare attenzione ai temporali previsti sulla Sicilia e sul Mar Tirreno centro-meridionale fino a domenica. Rovesci sparsi interesseranno la Sicilia, con una possibile estensione verso la Sardegna meridionale e orientale, e occasionalmente lungo la costa tirrenica. Un nucleo di instabilità stazionerà sul mare, causando intensi nubifragi; le coste siciliane, sarde e tirreniche saranno quindi a rischio di temporali, complice la temperatura ancora elevata del mare.

A partire dalla prossima settimana, si prevede un ulteriore calo delle temperature e un aumento delle precipitazioni, inizialmente concentrate sulle Isole Maggiori e successivamente, tra martedì e mercoledì, estese a gran parte del Paese.

Previsioni Meteo:

- Giovedì 7 novembre:

- Nord: Nebbie notturne, cielo poco nuvoloso.

- Centro: Nubi sparse, possibili piogge nel sud della Sardegna.

- Sud: Nubi in Sicilia con rovesci.

- Venerdì 8 novembre:

- Nord: Nebbie locali, cielo poco nuvoloso.

- Centro: Nubi sparse, possibili piogge lungo le coste tirreniche.

- Sud: Nubi sparse con rovesci in Sicilia.

- Sabato 9 novembre:

- Nord: Nebbie locali, cielo prevalentemente nuvoloso.

- Centro: Nubi sparse, possibili rovesci in Sardegna.

- Sud: Nubi sparse con rovesci in Sicilia.

Da martedì 12 novembre, è previsto l'arrivo di un ciclone invernale che porterà piogge diffuse e nevicate.