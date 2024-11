Lazio-Porto: orario, formazioni e dove vederla in tv per la quarta giornata di Europa League

La Lazio si prepara ad affrontare il Porto nella quarta giornata della fase a gironi dell'Europa League. La partita è in programma oggi, giovedì 7 novembre 2024, alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti, guidati da Marco Baroni, stanno vivendo un periodo positivo, con tre vittorie consecutive nelle prime tre partite del torneo, che li posizionano al primo posto nel girone. Un successo contro i portoghesi potrebbe garantire l'accesso anticipato agli ottavi di finale.

Nelle precedenti gare, la Lazio ha ottenuto due vittorie in trasferta contro Dinamo Kiev e Twente, e una convincente vittoria casalinga per 4-1 contro il Nizza. Il Porto, attualmente a quota 4 punti, ha rilanciato le proprie ambizioni con la vittoria sull'Hoffenheim nell'ultimo turno, dopo un pareggio con il Manchester United e una sconfitta contro il Bodo-Glimt.

Per quanto riguarda le formazioni, la Lazio dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1: Provedel in porta; Lazzari, Gila, Romagnoli e Tavares in difesa; Guendouzi e Rovella a centrocampo; Isaksen, Dia e Zaccagni sulla trequarti; Castellanos come unica punta. Il Porto dovrebbe rispondere con un modulo analogo: Costa tra i pali; Martim, Djalò, Perez e Moura in difesa; Varela e Gonzalez a centrocampo; Pepe, Jaime e Galeno a supporto dell'unica punta Aghehowa.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su NOW e sull'app Sky Go.

I tifosi laziali hanno risposto con entusiasmo all'appello per riempire l'Olimpico, con circa 31.000 biglietti già venduti, inclusi gli abbonati. Tuttavia, a causa di sanzioni UEFA per comportamenti razzisti dei tifosi, alcuni settori della Curva Nord rimarranno chiusi per questa partita.

La Lazio punta a consolidare il proprio primato nel girone e a proseguire il cammino europeo con una prestazione convincente davanti al proprio pubblico.