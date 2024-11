Union Saint-Gilloise-Roma Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Roma torna in campo in Europa League affrontando l'Union Saint-Gilloise in Belgio. Dopo la recente sconfitta contro l'Hellas Verona, i giallorossi cercano riscatto per migliorare la loro posizione nel girone. Finora, la squadra di Juric ha ottenuto quattro punti: un pareggio all'esordio contro l'Athletic Bilbao, una sconfitta in trasferta contro l'Elfsborg e una vittoria casalinga contro la Dinamo Kiev. L'Union Saint-Gilloise, invece, ha raccolto un solo punto, frutto di due sconfitte contro Midtjylland e Fenerbahçe, e un pareggio con il Bodø/Glimt.

La partita è in programma oggi, giovedì 7 novembre, alle ore 18:45, presso lo Stade Roi Baudouin di Bruxelles. Sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e disponibile in streaming su Now TV e sull'app Sky Go.

Probabili formazioni delle due squadre:

Union Saint-Gilloise (3-5-2):

Moris; Sykes, Machida, Burgess; Niang, Amani, Sadiki, Vanhouette, Lapoussin; David, Ivanovic.

Allenatore: Pocognoli.

Roma (3-4-2-1):

Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Çelik, Le Fée, Koné, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

Allenatore: Juric.

La Roma punta a consolidare la vittoria ottenuta contro la Dinamo Kiev e a risalire la classifica del girone. L'Union Saint-Gilloise, dal canto suo, cercherà di ottenere il primo successo nella competizione per rilanciare le proprie ambizioni europee. Sarà una sfida cruciale per entrambe le formazioni, desiderose di invertire la tendenza e ottenere punti preziosi in ottica qualificazione.