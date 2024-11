Stefano De Martino emozionato per i complimenti di Vincenzo Mollica: Il sogno di una vita

Il celebre giornalista Vincenzo Mollica ha recentemente espresso pubblicamente la sua ammirazione per Stefano De Martino, definendolo un artista di grande talento e versatilità . In un video condiviso su Instagram, Mollica ha dichiarato: "Da quando ho visto la prima puntata di 'Bar Stella', non ho più smesso di seguire quello che combinava in televisione e in teatro Stefano De Martino. Mi piace il suo talento, mi piace la sua arte, mi piace il suo garbo, la sua ironia, il suo umorismo, tutto quello che porta con sé, più che da capocomico davvero direttore d'orchestra."

Mollica ha elogiato la capacità di De Martino di creare una "commedia umana" in 'Bar Stella', dove parole, canzoni e pensieri si fondono armoniosamente, evidenziando la sua educazione e gentilezza. Ha inoltre apprezzato la conduzione di De Martino nel programma 'Affari Tuoi', augurandosi che continui su questa strada di successo sia in televisione che in teatro.

In risposta, Stefano De Martino ha commentato sotto il post di Mollica: "Grazie Vincenzo, sentirti anche solo parlare del mio lavoro è il sogno di una vita, figuriamoci con questo affetto. Grazie di cuore."