Stefano De Martino al parco con Santiago e Luna Marì: giornata in famiglia tra giochi e tenerezze

Stefano De Martino si è goduto un pomeriggio al parco in compagnia del figlio Santiago, avuto da Belen Rodriguez, e di Luna Marì, figlia della showgirl nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. Il conduttore di Affari Tuoi, diviso tra Roma e Milano per motivi lavorativi, si trovava nel capoluogo lombardo per passare del tempo con il figlio, quando si è unita a loro anche la sorellina, accompagnata dalla babysitter.

Secondo quanto riportato da Chi, Luna Marì ha raggiunto con entusiasmo il fratellino e Stefano, con il quale ha costruito un rapporto affettuoso e sereno. Le foto pubblicate mostrano momenti di gioco e complicità tra i tre, con De Martino che si lascia andare a gesti di tenerezza verso entrambi i bambini.

Il conduttore avrebbe un buon rapporto anche con Spinalbese, attualmente impegnato come concorrente nel reality The Couple, condotto da Ilary Blasi, che lo tiene lontano dalla figlia. In sua assenza, Stefano sembra prendersi cura di Luna Marì con grande attenzione, regalando alla bambina una giornata di spensieratezza insieme al fratello maggiore.

