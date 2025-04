Emma Marrone ospite al gran finale di Step: attesa per la reunion con Stefano De Martino

Gran finale di stagione questa sera su Rai2 per Stasera tutto è possibile, con grande attesa per la partecipazione di Emma Marrone, ospite d’eccezione del conduttore Stefano De Martino. L’evento segna il ritorno in tv della cantante accanto al suo ex compagno, oggi suo grande amico, in un clima di evidente complicità. Sul web circolano foto e video dietro le quinte che mostrano un’atmosfera festosa e molto affiatata tra gli ospiti e la squadra del programma, che ha registrato ascolti record sulla seconda rete.

Proprio la chiusura in grande stile ha acceso voci su una possibile uscita di scena di De Martino da Step, con alcuni osservatori che ipotizzano l’intenzione del conduttore di chiudere l’esperienza al culmine del successo. Il periodo di sovrapposizione tra le dieci puntate del programma e le registrazioni di Affari Tuoi è stato particolarmente intenso per lui. La conferma di una nuova edizione con De Martino dipenderà dalle sue scelte per la prossima stagione, anche se Rai ed Endemol sarebbero pronti a rinnovare il progetto.

Il prossimo appuntamento televisivo per De Martino sarà il 2 maggio in prima serata su Rai1, con uno speciale di Affari Tuoi, simile a quello dell’Epifania ma senza l’estrazione della Lotteria Italia. Accanto alla classica partita dei pacchi, ci sarà spazio per l’intrattenimento con numerosi ospiti vip. Alcuni vedono in questa data un ulteriore segnale di un possibile approdo fisso del conduttore nella prima serata della rete ammiraglia, ipotesi che De Martino ha sempre collegato allo sviluppo di un format originale che valorizzi al massimo il suo stile e le sue doti. I prossimi aggiornamenti sono attesi nelle settimane in cui verranno definiti i nuovi palinsesti.

