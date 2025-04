Stefano De Martino, battuta su Belen: Il matrimonio? Lo sto ancora pagando

Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 24 aprile, Stefano De Martino ha lanciato una frecciatina ricordando il suo matrimonio del 2013 con Belen Rodriguez. Il conduttore si è lasciato andare a una risata ripensando al costoso ricevimento.

Tutto è nato mentre il concorrente Simon, pacchista per il Trentino-Alto Adige, raccontava che il prossimo 10 maggio sposerà la compagna Anna. De Martino, curioso sulle tradizioni locali, ha chiesto quanti invitati ci sarebbero stati.

Alla risposta "100-110", il conduttore ha scherzato: "Al mio matrimonio c’erano 110 camerieri", aggiungendo con ironia "Lo sto ancora pagando. C’erano tutti i parenti da giù", scatenando l’ilarità del pubblico. Stefano e Belen si erano conosciuti ad Amici mentre lui era ancora legato a Emma Marrone. Il matrimonio, celebrato il 20 settembre 2013, ha portato alla nascita di Santiago, oggi undicenne. Dopo anni di alti e bassi, la separazione definitiva è arrivata nel 2023.

